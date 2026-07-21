Nowoczesny dworzec powstaje w Grudziądzu. Mieszkańcy czekali na to wiele lat [zdjęcia]

2026-07-21, 11:48 Marcin Doliński/BN

Dworzec tymczasowy w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński

Rozpoczęły się prace nad budową nowego dworca PKP w Grudziądzu. Na tę inwestycję czekano kilkadziesiąt lat. Nasz reporter odwiedził to miejsce i rozmawiał z podróżnymi, którzy obecnie korzystają z dworca tymczasowego.

- Bardzo się cieszę, że powstanie nowy dworzec - usłyszał Marcin Doliński. - Wcześniej nie było nawet toalety.



- Jesteśmy zadowoleni, stary dworzec brzydko wyglądał. Do tego były jedynie przenośne toalety - mówią Grudziądzanie.



Zabytkowy obiekt z lat 60. XX wieku zostanie przebudowany za ponad 70 milionów złotych. Nowoczesna budowla ma łączyć funkcję dworca PKP i schronu dla ludności.