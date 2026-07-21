Bydgoszczanin dotrze z rowerem na najwyższy szczyt Afryki Północnej

2026-07-21, 13:06 Dorota Witt/BN

Od lewej Grzegorz Stenka i Marcin Kubiak/fot. Muszla św. Jakuba/Facebook

Bydgoszczanin Marcin Kubiak dotrze na najwyższy szczyt Afryki Północnej z rowerem. Dołączył do Grzegorza Stenki ze Słupska, który przemierza trasę od bieguna do bieguna. Podróżuje rowerem i samolotem - od Koła Podbiegunowego do Zwrotnika Raka.

Bydgoszczanin oraz Słupszczanin chcą zdobyć czterotysięcznik Jebel Toubkal (4167 m n.p.m), dźwigając ze sobą 14-kilogramowy rower, a potem częściowo zjechać ze szczytu. Wyprawa ruszyła we wtorek o godzinie 11.



Rozmawialiśmy z podróżnikami na chwilę przed wyjściem. - Nasz plan to wdrapać się na najwyższy szczyt Afryki Północnej - mówi Marcin Kubiak. - Ja jadę rowerem, Marcin przyjechał z pomocą specjalnie z Polski - dodaje Grzegorz Stenka.



Chodzi nie tylko o zdobycie szczytu, ale też o przekonanie jak największej liczby osób do wsparcia podopiecznych hospicjum - dzieci i dorosłych. Prowadzona jest również zbiórka, do której link znajduje się TUTAJ.