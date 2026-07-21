Nowe mieszkania na wynajem we Włocławku. Ruszył nabór
Dzisiaj we Włocławku ruszył nabór na wynajem 42 mieszkań w bloku przy ulicy Celulozowej. To lokale o powierzchni od 27 do 67 metrów kwadratowych, wykończone „pod klucz”.
- Adresatami są przedstawiciele tak zwanej luki czynszowej - informuje prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. - W Polsce mówi się o nawet 40 proc. rodzin, których albo nie stać na własne mieszkanie, albo żyją w nieodpowiednim metrażu, to znaczy ich potrzeby są dużo większe niż mieszkania, w których żyją - dodaje.
Odpłatność za te mieszkania to nieco ponad 12 złotych za metr kwadratowy.
Wnioski można składać w Urzędzie Miasta do końca lipca. Jak poinformowali przedstawiciele magistratu, 20 mieszkań zarezerwowano dla rodzin z dziećmi, a dwa dla seniorów. Co istotne, o przydział mieszkania mogą ubiegać się też mieszkańcy powiatu włocławskiego, którzy na co dzień są związani z Włocławkiem.
Szczegóły dotyczące naboru na mieszkania przy Celulozowej we Włocławku TUTAJ.