Nowe mieszkania na wynajem we Włocławku. Ruszył nabór

2026-07-21, 14:04 Radosław Jagieła/BN

Nowy blok przy Celulozowej/fot. UM Włocławek

Dzisiaj we Włocławku ruszył nabór na wynajem 42 mieszkań w bloku przy ulicy Celulozowej. To lokale o powierzchni od 27 do 67 metrów kwadratowych, wykończone „pod klucz”.

- Adresatami są przedstawiciele tak zwanej luki czynszowej - informuje prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. - W Polsce mówi się o nawet 40 proc. rodzin, których albo nie stać na własne mieszkanie, albo żyją w nieodpowiednim metrażu, to znaczy ich potrzeby są dużo większe niż mieszkania, w których żyją - dodaje.



Odpłatność za te mieszkania to nieco ponad 12 złotych za metr kwadratowy.



Wnioski można składać w Urzędzie Miasta do końca lipca. Jak poinformowali przedstawiciele magistratu, 20 mieszkań zarezerwowano dla rodzin z dziećmi, a dwa dla seniorów. Co istotne, o przydział mieszkania mogą ubiegać się też mieszkańcy powiatu włocławskiego, którzy na co dzień są związani z Włocławkiem.



Szczegóły dotyczące naboru na mieszkania przy Celulozowej we Włocławku TUTAJ.