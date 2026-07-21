2026-07-21, 09:31 Tatiana Adonis/BN

Laboratorium narkotyków przy ul. Przemysłowej w Bydgoszczy. Trzech mężczyzn w areszcie/fot. Magnific/ilustracyjna

Policjanci zabezpieczyli w Bydgoszczy ponad trzy kilogramy substancji psychotropowej 3-CMC i zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o produkcję narkotyków. Decyzją sądu wszyscy spędzą najbliższe trzy miesiące w areszcie.

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ prowadzi śledztwo dotyczące wytwarzania, posiadania i udzielania substancji psychotropowych oraz środków odurzających. W sprawie zatrzymano trzech mężczyzn w wieku od 40 do 44 lat.



Podczas przeszukania pomieszczeń przy ul. Przemysłowej w Bydgoszczy policjanci zabezpieczyli ponad trzy kilogramy substancji psychotropowej 3-CMC. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani wspólnie produkowali narkotyki, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.



Prokurator przedstawił zatrzymanym łącznie sześć zarzutów. Dwóm z nich zarzucono wytwarzanie znacznych ilości substancji psychotropowej 3-CMC oraz posiadanie marihuany i środków psychotropowych z grupy 2C-B. Za te przestępstwa grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.



Trzeci z podejrzanych usłyszał takie same zarzuty, jednak odpowie w warunkach recydywy. W jego przypadku kara może wynieść nawet do 30 lat więzienia.



Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zastosował wobec wszystkich trzech mężczyzn trzymiesięczny areszt tymczasowy. Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy.