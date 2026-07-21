Zderzenie osobówki z pociągiem niedaleko Piotrkowa Kujawskiego. Jedna osoba w szpitalu [AKTUALIZACJA] [zdjęcia i wideo]

2026-07-21, 08:16 Damian Klich, Marek Ledwosiński/BN

Zderzenie osobówki z pociągiem niedaleko Piotrkowa Kujawskiego/fot. OSP KSRG Piotrków Kujawski

Jedna osoba została ranna w zderzeniu osobówki z pociągiem w miejscowości Gradowo, pod Piotrkowem Kujawskim. Do szpitala trafiła 42-letnia kobieta. Z miejsca zdarzenia uciekł za to 39-letni kierowca, który z dwóch istotnych powodów nie powinien wsiadać za kierownicę.

Do incydentu doszło ok. godz. 2 w nocy z poniedziałku na wtorek. Jak poinformowali nas strażacy, wrak pojazdu został już usunięty z torów. Ruch kolejowy na trasie Śląsk-Porty odbywa się normalnie.



Jak powiedział Polskiemu Radiu PiK młodszy brygadier Michał Sochaczewski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, kierowca osobówki nie zdążył zjechać z przejazdu kolejowego. W efekcie pociąg uderzył w tył auta.



Kierowca uciekł, był pijany i miał dożywotni zakaz



Osobówką podróżowały łącznie dwie osoby. Po zderzeniu z pojazdem szynowym 39-letni kierowca auta uciekł z miejsca zdarzenia. - Podjęto poszukiwania kierowcy. Okazało się, że uciekł do swojego domu, gdzie około godziny 5:00 nad ranem znalazła go policja - informuje Michał Sochaczewski.



Jak z kolei informuje asp. szt. Marcin Krasucki z policji w Radziejowie, kierujący był pod wpływem alkoholu. - Miał w organizmie blisko dwa promile alkoholu - informuje. Co więcej, nie powinien wsiadać za kierownicę tym bardziej, gdyż miał dożywotni sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi, wydany w ubiegłym roku przez Sąd Rejonowy w Kole.



Mężczyzna trafił prosto do aresztu. Odpowie za spowodowanie kolizji w ruchu kolejowym, za prowadzenie w stanie nietrzeźwości i za złamanie sądowych zakazów kierowania wszelkimi pojazdami. Grozi mu bardzo wysoka grzywna i kilka lat więzienia. Szczegółowe przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać radziejowscy funkcjonariusze.



Ranna pasażerka także była pod wpływem alkoholu



- Kobieta z raną ciętą głowy znajdowała się w pobliżu pojazdu, strażacy udzielili jej pomocy medycznej - mówi nam mł. bryg. Michał Sochaczewski. W stanie niezagrażającym jej życiu trafiła do szpitala. Okazało się, że ona także była pijana.