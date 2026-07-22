Są zarzuty dla kierowcy osobówki. Zderzył się z pociągiem i uciekł, porzucając ranną pasażerkę [AKTUALIZACJA] [zdjęcia i wideo]

2026-07-22, 16:02  Damian Klich, Marek Ledwosiński/BN/DW
Zderzenie osobówki z pociągiem niedaleko Piotrkowa Kujawskiego/fot. OSP KSRG Piotrków Kujawski

Zderzenie osobówki z pociągiem niedaleko Piotrkowa Kujawskiego/fot. OSP KSRG Piotrków Kujawski

Jedna osoba została ranna w zderzeniu osobówki z pociągiem w miejscowości Gradowo, pod Piotrkowem Kujawskim. Do szpitala trafiła 42-letnia kobieta. Z miejsca zdarzenia uciekł za to 39-letni kierowca, który z dwóch istotnych powodów nie powinien wsiadać za kierownicę. Są zarzuty dla niego i wniosek o areszt!

Do incydentu doszło ok. godz. 2 w nocy z poniedziałku na wtorek (21 lipca).

Jak powiedział Polskiemu Radiu PiK młodszy brygadier Michał Sochaczewski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, kierowca osobówki nie zdążył zjechać z przejazdu kolejowego. W efekcie pociąg uderzył w tył auta.

Kierowca uciekł, był pijany i miał dożywotni zakaz

Osobówką podróżowały dwie osoby. Po zderzeniu z pojazdem szynowym 39-letni kierowca auta uciekł z miejsca zdarzenia. - Podjęto poszukiwania kierowcy. Okazało się, że uciekł do swojego domu, gdzie około godziny 5 rano znalazła go policja - informuje Michał Sochaczewski.

Jak przekazuje asp. szt. Marcin Krasucki z policji w Radziejowie, kierujący był pod wpływem alkoholu. - Miał w organizmie blisko dwa promile alkoholu - informuje. Co więcej, nie powinien wsiadać za kierownicę tym bardziej, gdyż miał dożywotni sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi, wydany w ubiegłym roku przez Sąd Rejonowy w Kole.

Mężczyzna trafił prosto do aresztu. Odpowie za spowodowanie kolizji w ruchu kolejowym, za prowadzenie w stanie nietrzeźwości i za złamanie sądowych zakazów kierowania wszelkimi pojazdami. Grozi mu bardzo wysoka grzywna i kilka lat więzienia. Szczegółowe przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać radziejowscy funkcjonariusze.

Ranna pasażerka także była pod wpływem alkoholu

- Kobieta z raną ciętą głowy znajdowała się w pobliżu pojazdu, strażacy udzielili jej pomocy medycznej - mówi nam mł. bryg. Michał Sochaczewski. W stanie niezagrażającym jej życiu trafiła do szpitala. Okazało się, że ona także była pijana.

Zarzuty dla sprawcy wypadku

Wniosek o tymczasowe aresztowanie i cała lista zarzutów - taki jest finał przesłuchania kierowcy w prokuraturze. Wcześniej odsiedział już rok więzienia za spowodowanie wypadku po pijanemu. Teraz odpowie za:

  • spowodowanie kolejnego wypadku w stanie nietrzeźwości,
  • ucieczkę z miejsca zdarzenia,
  • złamanie dożywotniego zakazu kierowania.
Grozi mu nawet 5 lat więzienia. Prokuratura wystąpiła też do sądu o aresztowanie mężczyzny na trzy miesiące. Wniosek zostanie rozpatrzony 23 lipca.


Mówi młodszy brygadier Michał Sochaczewski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie

Mówi oficer prasowy komendy w Radziejowie Marcin Krasucki

Radziejowscy policjanci zatrzymali kierowcę auta, które zderzyło się z pociągiem/wideo KPP w Radziejowie

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Zderzenie osobówki z pociągiem niedaleko Piotrkowa Kujawskiego/fot. OSP KSRG Piotrków Kujawski Zderzenie osobówki z pociągiem niedaleko Piotrkowa Kujawskiego/fot. OSP KSRG Piotrków Kujawski Radziejowscy policjanci zatrzymali kierowcę auta, które zderzyło się z pociągiem/fot. KPP w Radziejowie Radziejowscy policjanci zatrzymali kierowcę auta, które zderzyło się z pociągiem/fot. KPP w Radziejowie Radziejowscy policjanci zatrzymali kierowcę auta, które zderzyło się z pociągiem/fot. KPP w Radziejowie

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