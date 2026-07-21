Utrudnienia na DK10 po tym, jak ciężarówka wjechała do rowu. Trwa akcja wyciągania pojazdu
Na drodze krajowej nr 10 w okolicach Stryszka, na trasie w kierunku Bydgoszczy z samochodu ciężarowego, który wjechał do rowu, wypadł ładunek. Trwa akcja wyciągania pojazdu, przez co są utrudnienia. Służby wyznaczyły objazd, ale też zamknęły odcinek od Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego do węzła Bydgoszcz Południe.
Na czas trwania akcji kierowcy jadący krajową dziesiątką przez Stryszek muszą jechać objazdem ulicą Petersona w Bydgoszczy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
Do innego porannego zdarzenia doszło na autostradzie A1, między węzłem Toruń Południe a Punktem Poboru Opłat Nowa Wieś. Tam ciężarówka zjechała z jezdni na pas zieleni. Uszkodzeniu uległa infrastruktura drogowa. Utrudnienia w tym miejscu już się zakończyły.
W obu przypadkach nie ma informacji o poszkodowanych.