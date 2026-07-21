Rodzinne strony Stanisława Przybyszewskiego. A w pobliżu jest najstarsza polska wieś [Wakacyjny przewodnik po regionie]

2026-07-21, 08:59 Agnieszka Marszał/BN

Polskie Radio PiK z wizytą w Łojewie, w tamtejszym Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich/fot. Agnieszka Marszał

Malownicza miejscowość Łojewo w gminie Inowrocław to rodzinna wieś Stanisława Przybyszewskiego – znanego polskiego pisarza epoki Młodej Polski. Kilkanaście kilometrów od niej położona jest Krusza Zamkowa, najstarsza polska wieś, datowana na pierwsze wieki naszej ery.

Stanisław Przybyszewski został w Łojewie upamiętniony w wyjątkowy sposób. W jednej z sal wystawowych Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich odtworzono krakowską kawiarnię Turlińskiego, w której zbierała się ówczesna bohema artystyczna. Była ona skupiona właśnie wokół młodopolskiego pisarza. W głównej sali kawiarni znajdowało się szerokie płótno o wymiarach ponad 2 na 6 metrów, które służyło artystom jako tzw. „otwarta księga pamiątkowa”.



Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer, Włodzimierz Tetmajer czy Stanisław Przybyszewski malowali, rysowali, a także zapisywali na jego powierzchni wiersze, sentencje lub humorystyczne uwagi. Replikę tego płótna można zobaczyć w Łojewie. W pobliskiej miejscowości Góra znajduje się jego grób. Charakterystyczny, strzelisty obelisk zwieńczony jest inskrypcją „Meteor Młodej Polski”.



W Łojewie można także odpocząć na łonie natury. Przystań Łojewo to urokliwe miejsce nad Jeziorem Szarlejskim, nazywanym Małym Gopłem. Jest zieleń, woda, cisza i przygotowana infrastruktura.



A kilkanaście kilometrów od Łojewa położona jest Krusza Zamkowa, najstarsza polska wieś, datowana na pierwsze wieki naszej ery. Oznaczona została na mapie Ptolemeusza ok. 150 r. n.e. jako Askaukalis. Do nazwy tej nawiązuje znajdujący się we wsi obiekt archeologiczny Askaukalis – Krusza Zamkowa, prezentujący historię osady i zrekonstruowaną świątynię z przełomu II w. p.n.e. - I w. n.e.



Więcej o Łojewie oraz Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich opowiada nasza przewodniczka Martyna Sadowska z Gminy Inowrocław. Cały zapis rozmowy poniżej.



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