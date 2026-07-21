Nauka pływania dla najmłodszych w Tleniu. Akcja „Bezpieczeństwo nad wodą 2026”

2026-07-21, 11:09 Marcin Doliński/BN

Akcja „Bezpieczne Lato”/fot. Marcin Doliński/modyfikacja AI

Młodzi uczą się pływać i ratować. W Tleniu nad Jeziorem Mukrz trwa akcja „Bezpieczeństwo nad wodą 2026”. W zajęciach bierze udział 90 maluchów podzielonych na kilka grup.

- Ja tak średnio umiem pływać, dlatego przyjechałem tu, żeby się nauczyć, bo ja jedynie to potrafię się unosić nad wodą, ale pływaniem tego nie nazwę - mówi jeden z młodocianych. - Trochę umiem pływać, ale nie do końca. Chciałbym się douczyć - dodaje kolejny.



- Uczymy dzieci od małego, jak być bezpiecznym nad wodą - informuje Jakub Nowakowski z Wdeckiego WOPR. - Na każdą grupę przeznaczamy dwa tygodnie po trzy dni. Nie wszyscy tutaj potrafią pływać, ale po zajęciach uważam, że wychodzą z najmniejszą umiejętnością pływania, którą potrzebują, czyli utrzymywanie się na wodzie i przepłynięcie ponad 25 metrów na spokojnie, bez deski - dodaje.



Program realizuje gmina Osie i Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Więcej TUTAJ.