Niebezpieczne skrzyżowanie w Inowrocławiu. U zbiegu ulic Poznańskiej i Cichej znów dochodzi do częstych stłuczek

2026-07-20, 20:52  Marcin Glapiak/BN
U zbiegu ulic Poznańskiej i Cichej w Inowrocławiu znów dochodzi do częstych stłuczek/fot. zrzut ekranu/Google Maps

U zbiegu ulic Poznańskiej i Cichej w Inowrocławiu znów dochodzi do częstych stłuczek/fot. zrzut ekranu/Google Maps

Kolizyjny problem w Inowrocławiu. Po kilku miesiącach spokoju na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Cichą znów dochodzi do częstych stłuczek. Kierowcy mówią wprost - w tym miejscu musi się coś zmienić.

- To najgorsze skrzyżowanie w Inowrocławiu, a szczególnie lewoskręt z Cichej w Poznańską - mówi jeden w kierowców. - W godzinach szczytu najlepiej wypić melisę - dodaje z humorem. Tak jak inni rozmówcy Marcina Glapiaka uważa, że u zbiegu tych ulic powinny być światła, albo przynajmniej znak „STOP”.

Tymczasem na zmiany się nie zanosi. Jak tłumaczy zarządca drogi, czyli starostwo powiatowe, wprowadzone wcześniej zmiany zostały poprzedzone analizą na podstawie trzyletnich obserwacji. - Na wszystkich wlotach zastosowano znaki ostrzegawcze A-30 (trójkątne z czarnym wykrzyknikiem na żółtym tle - red.) z tabliczkami „Wypadki” - tłumaczy Artur Kisielewicz z inowrocławskiego starostwa. - Dodatkowo na drogach podporządkowanych zastosowano oznakowanie poziome w postaci piktogramów znaków A7 („Ustąp pierwszeństwa”). Na ulicy Poznańskiej są także pasy akustyczno-wibracyjne - dodaje.

Problem z kolizyjnym skrzyżowaniem z pewnością będzie jeszcze rozpatrywany, bo, jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, interpelację w tej sprawie zamierzają złożyć do starostwa inowrocławscy radni.

Relacja Marcina Glapiaka

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