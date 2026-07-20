2026-07-20, 15:33 Radosław Jagieła/BN

Uciekał przed służbami, ciężarówką wiózł zbiorniki z psychoaktywną substancją. Prokuratura zleci dokładniejszą analizę/fot. KAS

Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim zleci dodatkową analizę cieczy znajdujących się w dwunastu mauzerach, które przewoził ciężarówką 24-latek - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Przypomnijmy, chodzi o kierowcę, który w zeszły piątek uciekał przed policją i służbami celno-skarbowymi m.in. ulicami Aleksandrowa Kujawskiego.

W trakcie ucieczki, która rozpoczęła się od kontroli na drodze krajowej nr 10, a zakończyła w podaleksandrowskim lesie, przewoził psychoaktywne substancje - tak wynika z dotychczas przeprowadzonych badań.



Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim zleci dodatkową analizę cieczy znajdujących się w dwunastu mauzerach. Jak wyjaśnia prokurator Mariusz Ciechanowski - psychoaktywna substancja 4-CMC została wykryta w jednym z dotychczas przebadanych zbiorników. - Konieczne jest pobranie próbek i przebadanie pozostałych pojemników, tym bardziej, że wizualnie kolor cieczy znajdujący się w innych pojemnikach jest nieco inny. Nie wiemy tak naprawdę co w nich się znajduje - mówi w rozmowie z Polskim Radiem PiK prokurator.



Brawurowa ucieczka, staranowane radiowozy i ciężarówka



Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w piątek podczas kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej i policjantów na drodze krajowej nr 10. Kierowca ciężarówki nie zatrzymał się do kontroli i rozpoczął ucieczkę. Pościg przeniósł się na ulice Aleksandrowa Kujawskiego. W trakcie ucieczki mężczyzna uszkodził radiowozy policji i KAS, a następnie wjechał do lasu, gdzie rozbił ciężarówkę o drzewo. Dalej uciekał pieszo.





W porzuconym pojeździe funkcjonariusze znaleźli duże zbiorniki z nieznaną wówczas substancją. Śledczy podejrzewali, że może to być nielegalny odpad chemiczny. W kabinie ciężarówki zabezpieczono również znaczną ilość gotówki oraz dokumenty wystawione na różne nazwiska.





24-latek został zatrzymany jeszcze tego samego dnia wieczorem na terenie Wielkopolski przez policjantów z Bydgoszczy. W niedzielę podjęto decyzję o tymczasowym areszcie na trzy miesiące. Usłyszał łącznie sześć zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Policjanci zatrzymali również jego 21-letniego znajomego, który - według ustaleń śledczych - pomagał mu w ucieczce. Przyznał się do winy i został objęty policyjnym dozorem.