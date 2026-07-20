Uciekał przed służbami, ciężarówką wiózł zbiorniki z psychoaktywną substancją. Prokuratura zleci dokładniejszą analizę
Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim zleci dodatkową analizę cieczy znajdujących się w dwunastu mauzerach, które przewoził ciężarówką 24-latek - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Przypomnijmy, chodzi o kierowcę, który w zeszły piątek uciekał przed policją i służbami celno-skarbowymi m.in. ulicami Aleksandrowa Kujawskiego.
W trakcie ucieczki, która rozpoczęła się od kontroli na drodze krajowej nr 10, a zakończyła w podaleksandrowskim lesie, przewoził psychoaktywne substancje - tak wynika z dotychczas przeprowadzonych badań.
Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim zleci dodatkową analizę cieczy znajdujących się w dwunastu mauzerach. Jak wyjaśnia prokurator Mariusz Ciechanowski - psychoaktywna substancja 4-CMC została wykryta w jednym z dotychczas przebadanych zbiorników. - Konieczne jest pobranie próbek i przebadanie pozostałych pojemników, tym bardziej, że wizualnie kolor cieczy znajdujący się w innych pojemnikach jest nieco inny. Nie wiemy tak naprawdę co w nich się znajduje - mówi w rozmowie z Polskim Radiem PiK prokurator.
Brawurowa ucieczka, staranowane radiowozy i ciężarówka
Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w piątek podczas kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej i policjantów na drodze krajowej nr 10. Kierowca ciężarówki nie zatrzymał się do kontroli i rozpoczął ucieczkę. Pościg przeniósł się na ulice Aleksandrowa Kujawskiego. W trakcie ucieczki mężczyzna uszkodził radiowozy policji i KAS, a następnie wjechał do lasu, gdzie rozbił ciężarówkę o drzewo. Dalej uciekał pieszo.