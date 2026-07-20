Wypadek w Inowrocławiu, rannych jest dwóch czternastolatków. Wstępne ustalenia policji [AKTUALIZACJA]

2026-07-20, 13:55 Marcin Glapiak/DW, BN

Dwóch czternastolatków zostało potrąconych w Inowrocławiu/fot. nadesłane

Do potrącenia dwóch czternastolatków jadących na hulajnodze doszło na ul. Staszica w Inowrocławiu. Policja wstępnie ustaliła, że nastolatkowie poruszali się na jednym sprzęcie.

Samochód potrącił dwie osoby jadące hulajnogą na ul. Staszica, na wysokości skateparku. Trafiły do szpitala.



Aspirant Michał Parzyszek z Komendy Powiatowej w Inowrocławiu przedstawił Polskiemu Radiu PiK wstępne ustalenia. - Dwoje małoletnich poruszało się jedną hulajnogą elektryczną, kierujący nią zjechał w pewnym momencie na przejście dla pieszych i w ten sposób wtargnął po nadjeżdżający pojazd - przekazał.



Trwają czynności na miejscu zdarzenia i ustalanie wszelkich jego okoliczności. Droga może być jeszcze zablokowana.





