Wypadek w Inowrocławiu, rannych jest dwóch czternastolatków. Wstępne ustalenia policji [AKTUALIZACJA]
Do potrącenia dwóch czternastolatków jadących na hulajnodze doszło na ul. Staszica w Inowrocławiu. Policja wstępnie ustaliła, że nastolatkowie poruszali się na jednym sprzęcie.
Samochód potrącił dwie osoby jadące hulajnogą na ul. Staszica, na wysokości skateparku. Trafiły do szpitala.
Aspirant Michał Parzyszek z Komendy Powiatowej w Inowrocławiu przedstawił Polskiemu Radiu PiK wstępne ustalenia. - Dwoje małoletnich poruszało się jedną hulajnogą elektryczną, kierujący nią zjechał w pewnym momencie na przejście dla pieszych i w ten sposób wtargnął po nadjeżdżający pojazd - przekazał.
Trwają czynności na miejscu zdarzenia i ustalanie wszelkich jego okoliczności. Droga może być jeszcze zablokowana.