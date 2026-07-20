Badania DNA odnalezionych szczątków mogą dać odpowiedź na pytanie, co stało się z Jowitą Zielińską

2026-07-20, 13:56  Radosław Jagieła/DW
Ludzkie szczątki znalezione w lesie koło Rypina. Mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej/fot. KPP w Rypinie/Archiwum

Ludzkie szczątki znalezione w lesie koło Rypina. Mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej/fot. KPP w Rypinie/Archiwum

Za około dwa tygodnie możemy poznać wyniki badań DNA ludzkich szczątków znalezionych w sobotę (18 lipca) w Lisinach koło Rypina - ustaliło Polskie Radio PiK. Mogą dać odpowiedź na pytanie, co stało się z zaginioną w drodze do domu Jowitą Zielińską.

Poszukiwania Jowity Zielińskiej trwają od dwóch lat.

- Na tym etapie postępowania jedynie wstępnie możemy przyjąć, że jest prawdopodobieństwo, iż ujawnione szczątki należą do zaginionej kobiety. Oczywiście zostanie pobrany materiał genetyczny do badań DNA, które wstępne ustalenia albo potwierdzą, albo wykluczą - mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

Badania DNA zostaną przeprowadzone w Bydgoszczy, a ich wyniki mogą być znane na początku sierpnia.

Przypomnijmy:

  • ludzkie szczątki odnaleziono w lesie w Lisinach w sobotę (18 lipca).
  • O odkryciu funkcjonariuszy poinformowało dwóch mężczyzn, którzy zgłosili się do Komendy Powiatowej Policji w Rypinie.
  • Jowita Zielińska wyszła z domu 6 lipca 2024 roku.
  • Ostatni raz widziano ją z rowerem kilometr od miejsca zamieszkania.

Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka

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