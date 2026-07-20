Chętnych na studia jest w tym roku więcej. Sprawdziliśmy, jak przebiega rekrutacja w Kujawsko-Pomorskiem

2026-07-20, 18:04 Tatiana Adonis/DW

Na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na ponad 5 tys. miejsc wpłynęło ponad 31 tys. zgłoszeń podczas tegorocznej rekrutacji/ Fot. Dorota Witt

Główny etap rekrutacji na studia na większości publicznych uczelni dobiegł końca. W tym roku uczelnie przeżywają oblężenie, bo o miejsca na studiach ubiega się podwójny rocznik maturzystów. To pokłosie dawnej reformy sześciolatków.

Na wielu uczelniach jest w tym roku rekordowa liczba chętnych. Jakie kierunki cieszyły się największą popularnością w naszym regionie, na które jest najwięcej kandydatów?



Na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na ponad 5 tys. miejsc wpłynęło ponad 31 tys. zgłoszeń, czyli niemal 7 tys. więcej niż przed rokiem.



- Niekwestionowanym wieloletnim liderem popularności podczas naszej rekrutacji pozostaje kierunek lekarski - mówi dr Ewa Walusiak-Bednarek z biura prasowego uczelni. - Na naszej uczelni chce go studiować prawie 5,3 tys. osób - dodaje.



Wśród hitów na UMK są też kierunek lekarsko-dentystyczny i prawo. Kierunek lekarski to numer jeden również na Politechnice Bydgoskiej.



- Odnotowaliśmy ponad 21 chętnych na jedno miejsce - mówi Michał Grzybowski z Politechniki Bydgoskiej. - W drugiej kolejności znalazło się pielęgniarstwo, ale i kierunki tradycyjnie kojarzone z naszą uczelnią, takie na przykład jak mechanika i budowa maszyn, odnotowały bardzo wysoką liczbę kandydatów - dodaje.



Powody do zadowolenia ma także Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgsozczy.



Liczba kandydatów w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła o 27 proc. - mówi Sebastian Nowak i dodaje, że wśród najpopularniejszych kierunków na UKW jest psychologia, prawo i kryminologia.