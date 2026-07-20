Kilkadziesiąt osób spakowało sprzęt bokserski i ruszyło na ustawkę. Duża akcja w Grudziądzu [zdjęcia]

2026-07-20, 12:43  Marcin Doliński/DW
Grudziądzcy policjanci zapobiegli bójce pseudokibiców/ Fot. KMP w Grudziądzu

Grudziądzcy policjanci zapobiegli bójce pseudokibiców/ Fot. KMP w Grudziądzu

Pseudokibice grudziądzkich klubów umówili się na niedzielę (19 lipca). Byli gotowi do bójki już o godz. 5 rano. Policjanci na szczęście nie zaspali.

  • Funkcjonariusze mieli informacje o możliwej próbie zorganizowania tzw. ustawki.
  • Nie dopuścili do planowanej konfrontacji pomiędzy pseudokibicami sportowych klubów z Grudziądza.

- W trakcie działań policjanci wylegitymowali 40 osób oraz skontrolowali 11 pojazdów - przekazuje asp. Łukasz Kowalczyk z grudziądzkiej policji.

Znaleźli przy pseudokibicach przedmioty, które wskazywały jasno na charakter ich spotkania o świcie. Mieli przy sobie owijki bokserskie, szczęki ochronne oraz rękawice.

Więcej w relacji Marcina Dolińskiego - poniżej.

Relacja Marcina Dolińskiego/DW

Bydgoszcz
Na sygnale
Grudziądzcy policjanci zapobiegli bójce pseudokibiców/ Fot. KMP w Grudziądzu Grudziądzcy policjanci zapobiegli bójce pseudokibiców/ Fot. KMP w Grudziądzu Grudziądzcy policjanci zapobiegli bójce pseudokibiców/ Fot. KMP w Grudziądzu Grudziądzcy policjanci zapobiegli bójce pseudokibiców/ Fot. KMP w Grudziądzu Grudziądzcy policjanci zapobiegli bójce pseudokibiców/ Fot. KMP w Grudziądzu Grudziądzcy policjanci zapobiegli bójce pseudokibiców/ Fot. KMP w Grudziądzu

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