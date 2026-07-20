Są zarzuty dla kierowcy po śmiertelnym wypadku w podtoruńskiej Brzozie - dowiedziało się Polskie Radio PiK

2026-07-20, 10:47 Michał Zaręba / TB

Wypadek na DK 91 w podtoruńskiej Brzozie. / Fot. KM PSP Toruń

Do zdarzenia doszło na DK 91 w sobotę (18.07) około godz. 3.30 w nocy. Autem podróżowały trzy osoby. Na miejscu zginęła 19-letnia pasażerka.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 21-letni mężczyzna, kierujący osobowym BMW, najechał na leżące na jezdni drzewo. W wyniku tego wypadku śmierć na miejscu poniosła jego 19-letnia pasażerka - mówi podkom. Dominika Bocian, rzeczniczka toruńskiej policji. - Mężczyzna podróżował jeszcze z drugim 19-latkiem. Obaj trafili do szpitala.



Wobec kierowcy zastosowano dozór policji i poręczenie majątkowe - potwierdziła nam Joanna Becińska, prokurator rejonowy Prokuratury Toruń-Wschód.

Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do 8 lat pozbawienia wolności.