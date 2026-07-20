Wiemy, co zawierał ładunek ciężarówki, której kierowca uciekał przed policją [aktualizacja]

Kierowca uciekał ciężarówką m.in. ulicami Aleksandrowa Kujawskiego. Potem porzucił ją w lesie. / Fot. KAS

Są ostateczne wyniki badań! Uciekający przed funkcjonariuszami po Kujawsko-Pomorskiem 24-latek przewoził w ciężarówce mauzery z substancją psychoaktywną. Zarzut w tej sprawie usłyszał też drugi mężczyzna - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Każdy z 12 pojemników miał tysiąc litrów pojemności. Kierowca wpadł po pościgu. W Wielkopolsce zatrzymali go bydgoscy kryminalni.





Przewoził mauzery z substancją psychoaktywną 4CMC - w nielegalnym obrocie sprzedawaną jako narkotyki - ustalił reporter Polskiego Radia PiK.





- Zatrzymany usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, czynnej napaści na funkcjonariuszy policji i KAS, jazdy pomimo zakazu kierowania i pomimo decyzji o cofniętych uprawnieniach, posiadania 233 g środków narkotycznych w postaci 2-CB w momencie zatrzymania oraz posiadania znacznej ilości środków narkotycznych w postaci 4 CMC w 12 mauserach - mówi aspirant sztabowy Marta Błachowicz z Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim. Wracamy do sprawy psychoaktywnych substancji, które przewoził 24-latek. Jak ustalił reporter Polskiego Radia PiK, w tej sprawie został też zatrzymany 21-latek, który usłyszał zarzut poplecznictwa. To on pomógł swojemu koledze w ukryciu się na terenie Wielkopolski. Jest objęty policyjnym dozorem.









W tej sprawie został też zatrzymany 21-latek , który usłyszał zarzut poplecznictwa . To on miał pomóc swojemu koledze w ukryciu się na terenie Wielkopolski. Jest objęty policyjnym dozorem - ustaliło Polskie Radio PiK. Jest decyzja o tymczasowym, trzymiesięcznym areszcie dla 24-latka.W tej sprawie został też zatrzymany, który. To on miał pomóc swojemu koledze w ukryciu się na terenie Wielkopolski. Jest objęty policyjnym dozorem - ustaliło Polskie Radio PiK.

Wideo z pościgu i szczegółowe informacje o nim tutaj.