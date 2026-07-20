Średniowieczny obiekt obronny ma ponownie stanąć w Gostycynie [„Wakacyjny przewodnik po regionie"]

2026-07-20, 09:00 Maciej Wilkowski / TB

Tak na makiecie prezentuje się wieża, która była częścią grodziska Burchat. / Fot. Izabela Langner

To pochodząca z XII-XIII wieku wieża, która była częścią grodziska Burchat. Kto ją zniszczył i jakie są plany z nią związane?

- W Gostycynie można wypoczywać na wiele sposobów. Jesteśmy południową bramą Borów Tucholskich - opowiada wójt Ireneusz Kucharski. - Są tutaj wyjątkowi mieszkańcy, którzy mają swoje pasje. Jeden z nich wspólnie ze swoim tatą zbudował drezynę, którą wozi mieszkańców i turystów między Gostycynem a Pruszczem-Bagiennicą. Stworzył również małe kolejowe muzeum.



Gostycyn powstał 670 lat temu, ale osadnictwo na tych ziemiach pojawiło się nieco wcześniej. W Izbie Tradycji poświęconej tej miejscowości można obejrzeć makietę grodziska Burchat, które funkcjonowało kiedyś nad pobliską rzeką Kamionką.



- W miejscu grodziska do dziś zachowało się usypane wzniesienie oraz fragmenty fosy. Burchat był tak naprawdę pierwotnym Gostycynem, który został potem przeniesiony w inne miejsce - opowiada Marek Sass, historyk i regionalista. - Grodziskiem w imieniu krzyżackiego komtura zarządzał sołtys.



Są plany, aby odbudować to miejsce.



- Trzeba najpierw zrobić gruntowne badania archeologiczne. Co potem? Marzymy, aby zrekonstruować wieżę obronną jako punkt widokowy - mówi Marek Sass.



Więcej posłuchacie poniżej.





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