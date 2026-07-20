Średniowieczny obiekt obronny ma ponownie stanąć w Gostycynie [„Wakacyjny przewodnik po regionie"]
To pochodząca z XII-XIII wieku wieża, która była częścią grodziska Burchat. Kto ją zniszczył i jakie są plany z nią związane?
- W Gostycynie można wypoczywać na wiele sposobów. Jesteśmy południową bramą Borów Tucholskich - opowiada wójt Ireneusz Kucharski. - Są tutaj wyjątkowi mieszkańcy, którzy mają swoje pasje. Jeden z nich wspólnie ze swoim tatą zbudował drezynę, którą wozi mieszkańców i turystów między Gostycynem a Pruszczem-Bagiennicą. Stworzył również małe kolejowe muzeum.
Gostycyn powstał 670 lat temu, ale osadnictwo na tych ziemiach pojawiło się nieco wcześniej. W Izbie Tradycji poświęconej tej miejscowości można obejrzeć makietę grodziska Burchat, które funkcjonowało kiedyś nad pobliską rzeką Kamionką.
- W miejscu grodziska do dziś zachowało się usypane wzniesienie oraz fragmenty fosy. Burchat był tak naprawdę pierwotnym Gostycynem, który został potem przeniesiony w inne miejsce - opowiada Marek Sass, historyk i regionalista. - Grodziskiem w imieniu krzyżackiego komtura zarządzał sołtys.
Są plany, aby odbudować to miejsce.
- Trzeba najpierw zrobić gruntowne badania archeologiczne. Co potem? Marzymy, aby zrekonstruować wieżę obronną jako punkt widokowy - mówi Marek Sass.
Więcej posłuchacie poniżej.
- Inne nasze wakacyjne propozycje znajdziesz TUTAJ.