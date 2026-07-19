Dwa niedzielne wypadki w gminie Unisław. Motocyklista i kierowca auta trafili do szpitala [zdjęcia]

2026-07-19, 21:06  BN
Osobówka uderzyła w drzewo na pograniczu Unisławia i Głażewa/fot. OSP Unisław

Osobówka uderzyła w drzewo na pograniczu Unisławia i Głażewa/fot. OSP Unisław

Pracowitą niedzielę mieli strażacy ochotnicy z Unisławia. W ciągu kilku godzin interweniowali przy dwóch wypadkach drogowych – w Brukach Kokockiej i na granicy Unisławia oraz Głażewa. W obu zdarzeniach poszkodowane osoby trafiły do szpitala.

Pierwsze zgłoszenie wpłynęło do strażaków o godzinie 13:50. W miejscowości Bruki Kokocka doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali jedną osobę poszkodowaną. Po udzieleniu pierwszej pomocy została ona przetransportowana do szpitala.



Do kolejnego zdarzenia doszło o godzinie 18:04 na skraju Unisławia i Głażewa. Samochód osobowy uderzył tam w drzewo. W wyniku wypadku jedna osoba odniosła obrażenia i również została przewieziona do szpitala.

Jak informuje OSP Unisław, po zderzeniu uszkodzone drzewo stanowiło zagrożenie dla uczestników ruchu. Do jego usunięcia konieczne było użycie specjalistycznego podnośnika z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie.

Osobówka uderzyła w drzewo na pograniczu Unisławia i Głażewa/fot. OSP Unisław Osobówka uderzyła w drzewo na pograniczu Unisławia i Głażewa/fot. OSP Unisław Wypadek z udziałem motocyklisty w Brukach Kokockiej/fot. OSP Unisław

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