System kaucyjny funkcjonuje źle? Rośnie liczba oddanych butelek, ale także i liczba skarg

2026-07-20, 08:01 Natasza Trzebuchowska/BN

System kaucyjny funkcjonuje źle?/fot. Pixabay/ilustracyjna

Do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wpłynęły 104 zgłoszenia dotyczące funkcjonowania systemu kaucyjnego. Jak informuje Inspektorat - ich liczba rośnie.

Z jakimi problemami przy butelkomatach borykają się Bydgoszczanie? - Chciałem oddać butelki, ale automat jest pełny. To się dzieje notorycznie - usłyszała nasza reporterka. - Byłam świadkiem rozmowy, że klient, kiedy wrzucił butelki do butelkomatu i dostał voucher chciał go od razu wykorzystać. Pani powiedziała jednak, że może to zrobić dopiero następnego dnia - dodała kolejna rozmówczyni. Są jednak klienci, którzy nie mają zastrzeżeń do działania systemu kaucyjnego.



Za kontrole sklepów i rozpatrywanie skarg na terenie naszego województwa odpowiedzialny jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.



Co ważne, awaria butelkomatu nie zwalnia sklepu z obowiązków. Każdy sklep o powierzchni powyżej 200 m² musi przyjąć opakowania objęte systemem kaucyjnym.