2026-07-20, 06:58 Damian Klich/BN

Chcesz postawić pomost? Wody Polskie radzą, jak zrobić to legalnie/fot. Pixabay/ilustracyjna

„Pomost nad wodą - jak zrobić to zgodnie z przepisami?” - pod takim hasłem kampanię prowadzą Wody Polskie. Przepisy mają pomóc zadbać o bezpieczeństwo, środowisko i wspólne korzystanie z wód.

Wakacje sprzyjają wypoczynkowi nad wodą, a także powstawaniu nowych pomostów. Te nielegalne to spory problem.



Jak więc legalnie postawić pomost? - Formalności zależą głównie od wielkości pomostu - mówi Edyta Nowacka z RZGW w Bydgoszczy. - Jeżeli pomost ma do trzech metrów szerokości i do 25 metrów długości wówczas wystarczy zgłoszenie wodnoprawne. To zgłoszenie jest przyjmowane w nadzorze wodnym - tłumaczy.



Sytuacja związana z formalnościami wygląda inaczej, kiedy wymiary są większe lub planowane jest postawienie kilku pomostów, które łącznie przekraczają te ustalone powyżej. - Tutaj potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne i ono wydawane jest przez zarząd zlewni lub Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Dokumenty składamy w jednostce, która jest właściwa do danej lokalizacji - informuje Edyta Nowacka.



Granice poszczególnych Nadzorów Wodnych Wód Polskich sprawdzić można na Hydroportalu. Jeżeli pomost już istnieje należy go zalegalizować. Na rozbiórkę czy przebudowę również wymagane jest zgłoszenie lub pozwolenie. Szczegóły na stronie RZGW w Bydgoszczy TUTAJ.