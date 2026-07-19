Smak Kruszwicy na talerzu. Promowali potrawy przyrządzone na bazie regionalnych wyrobów

2026-07-19, 20:30 Marcin Glapiak/BN

„Kruszwickie Smaki” za nami/fot. Gmina Kruszwica/Facebook

Tradycyjnych potraw nad Gopłem można było posmakować w ten weekend w Kruszwicy, w ramach „Kruszwickich Smaków”. Pod Mysią Wieżą dla smakoszy przygotowano m.in. czarninę, kiełbasę w różnych wydaniach, bigos czy burgery rodem z Kujaw!

Różne pyszności wyczuł nos naszego reportera Marcina Glapiaka. - Mamy kiełbaskę z patelni, do tego surówka z młodej kapusty i z marchewką, pysznie doprawiona - mówi jedna z kobiet, która wystawiła swoje specjały. A do popicia kompot z papierówek i wiśni.



A co zagościło na innych stoiskach? - Kluseczki ziemniaczane z kapustą kiszoną, czarnina z kluseczkami ziemniaczanymi, kiełbaska z gęsi, pierogi z gęsi - usłyszał Marcin Glapiak. - Oprócz ciast mamy pyszny żurek, pierogi z kapustą i grzybami, bigos, hamburgery swojej roboty czy kluchy ziemniaczane.



W sobotę odbyła się także Goplana, czyli wydarzenie dla miłośników muzyki elektronicznej i klubowej. Zagrali DJ-e: Melooz, Diabllo, Maddson, Richie, SPLT oraz Dusty.

