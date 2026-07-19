Nie żyje Sławomir Szeliga. Były wicestarosta inowrocławski miał 65 lat
Zmarł Sławomir Szeliga, były wicestarosta inowrocławski i radny powiatowy. Przez lata angażował się w działalność samorządową i społeczną. Odszedł trzy dni po swoich 65. urodzinach.
Sławomir Szeliga był radnym Powiatu Inowrocławskiego w latach 2006–2014. Natomiast w okresie 2006–2012 pełnił funkcję wicestarosty inowrocławskiego. Przez wiele lat aktywnie angażował się w życie społeczne i interesował się działalnością samorządową.
Poza pracą na rzecz lokalnej społeczności rozwijał swoją pasję do tzw. turystyki filmowej. Podróżował po Polsce, odwiedzając miejsca znane z rodzimych filmów i seriali.
Poza działalnością samorządową był też lekarzem i społecznikiem.
Rodzinie i bliskim Sławomira Szeligi składamy wyrazy współczucia.