Nie żyje Sławomir Szeliga. Były wicestarosta inowrocławski miał 65 lat

2026-07-19, 15:32  BN
Nie żyje Sławomir Szeliga/fot. Pixabay, Powiat Inowrocławski

Nie żyje Sławomir Szeliga/fot. Pixabay, Powiat Inowrocławski

Zmarł Sławomir Szeliga, były wicestarosta inowrocławski i radny powiatowy. Przez lata angażował się w działalność samorządową i społeczną. Odszedł trzy dni po swoich 65. urodzinach.

Sławomir Szeliga był radnym Powiatu Inowrocławskiego w latach 2006–2014. Natomiast w okresie 2006–2012 pełnił funkcję wicestarosty inowrocławskiego. Przez wiele lat aktywnie angażował się w życie społeczne i interesował się działalnością samorządową.

Poza pracą na rzecz lokalnej społeczności rozwijał swoją pasję do tzw. turystyki filmowej. Podróżował po Polsce, odwiedzając miejsca znane z rodzimych filmów i seriali.

Poza działalnością samorządową był też lekarzem i społecznikiem.

Rodzinie i bliskim Sławomira Szeligi składamy wyrazy współczucia.

Inowrocław

Region

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