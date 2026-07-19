Płyty winylowe, stare książki, obrazy, a nawet sprzęt motoryzacyjny. Pchli targ w Toruniu [zdjęcia]

2026-07-19, 19:00 Monika Kaczyńska/BN

Pchli targ na parkingu przed centrum handlowym Kometa w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

Na pchlim targu w Toruniu są obrazy, płyty winylowe, książki, sprzęt motoryzacyjny, ceramika czy zabawki. W każdą niedzielę niehandlową na parkingu przed centrum handlowym Kometa można spotkać poszukiwaczy skarbów.

- Pół bagażnika mamy zapełnione - mówią klienci pchlego targu. - Szczególnie ciuszki, które są nowe i eleganckie - usłyszała nasza reporterka.



Co można kupić na pchlim targu w Toruniu? - Przedwojenne i powojenne pamiątki, telefony, magnesy, zabawki - to są takie pozostałości po tym, jak jeździliśmy i poszukiwaliśmy staroci - powiedział jeden ze sprzedawców.



Wstęp dla kupujących jest bezpłatny.