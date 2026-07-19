Serce bez tajemnic. Warsztaty w toruńskim Młynie Wiedzy [zdjęcia]

2026-07-19, 14:30 Monika Kaczyńska/BN

„Dzień z Sercem” w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

Ciekawostek o sercu i krwi można dowiedzieć się w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Odbywa się tam „Dzień z Sercem”. Są interaktywne doświadczenia, obserwacje pod mikroskopem i eksperymenty laboratoryjne.

Na stanowiskach można np. poznać skład krwi i dowiedzieć się, jak niewidoczne siły wprawiają krew w ruch. - Próbujemy zobaczyć coś nowego, w wakacje też można się czegoś dowiedzieć - usłyszała nasza reporterka.



- Staramy się z dziećmi łączyć naukę z zabawą, bo to chyba najlepsza forma zdobywania wiedzy - powiedział kolejny rozmówca.



„Dzień z Sercem” potrwa do 18:00.