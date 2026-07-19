Muzeum Historii Bydgoszczy oraz Exploseum ponownie otwarte dla zwiedzających po zalaniu

2026-07-19, 13:10 Natasza Trzebuchowska/BN

Muzeum Historii Bydgoszczy w Spichrzach nad Brdą/fot. bydgoszcz.pl

Muzeum Historii Bydgoszczy w Spichrzach nad Brdą zostało zalane na skutek ulewy, która przeszła nad naszym regionem w nocy z piątku na sobotę, a także w ciągu dnia. W efekcie zostało tymczasowo zamknięte dla zwiedzających. Mamy jednak dobre wieści - placówka została już otwarta, łącznie z Exploseum.

O zalaniu opowiedział nam pracownik muzeum przy ul. Grodzkiej. - Woda spłynęła ze Starego Rynku, podniósł się jej poziom w studzienkach i musiała gdzieś przypłynąć - usyszała nasza reporterka. - Deszczówka wbiła się do pomieszczeń, musieliśmy trochę posprzątać. Ze względu na to, że to jest muzeum musieliśmy szybko zareagować - dodał pracownik.





Po ostatnich ulewach i burzach strażacy w regionie interweniowali ponad 120 razy. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z powiatów bydgoskiego, brodnickiego, toruńskiego i świeckiego.