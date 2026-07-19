24-latek z zarzutami po pościgu w Aleksandrowie Kujawskim. Prokuratura chce jego aresztu

24-latek z zarzutami po pościgu w Aleksandrowie Kujawskim/fot. KAS
24-letni kierowca ciężarówki usłyszał zarzuty po piątkowym pościgu, który rozpoczął się podczas kontroli na drodze krajowej nr 10, a zakończył w lesie pod Aleksandrowem Kujawskim. Śledczy zapowiadają wniosek o tymczasowy areszt, a jednocześnie czekają na wyniki badań substancji zabezpieczonej w porzuconym pojeździe.
Mężczyzna odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, czynną napaść na funkcjonariuszy Policji i Krajowej Administracji Skarbowej oraz kierowanie pojazdem mimo sądowego zakazu i decyzji o cofnięciu uprawnień.
24-latek ma zostać doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim. Śledczy zapowiadają złożenie wniosku o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania.
Wczoraj 24-letni kierowca uslyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji i Krajowej Administracji Skarbowej, kierowania pomimo sądowego zakazu i decyzji o cofnięciu uprawnień. Mężczyzna zostanie doprowadzony do Prokuratury…
Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w piątek podczas kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej i policjantów na drodze krajowej nr 10. Kierowca ciężarówki nie zatrzymał się do kontroli i rozpoczął ucieczkę. Pościg przeniósł się na ulice Aleksandrowa Kujawskiego. W trakcie ucieczki mężczyzna uszkodził radiowozy policji i KAS, a następnie wjechał do lasu, gdzie rozbił ciężarówkę o drzewo. Dalej uciekał pieszo. Wideo z pościgu można obejrzeć TUTAJ.
W porzuconym pojeździe funkcjonariusze znaleźli duże zbiorniki z nieznaną substancją. Śledczy podejrzewają, że może to być nielegalny odpad chemiczny. W kabinie ciężarówki zabezpieczono również znaczną ilość gotówki oraz dokumenty wystawione na różne nazwiska.
24-latek został zatrzymany jeszcze tego samego dnia wieczorem na terenie Wielkopolski przez policjantów z Bydgoszczy. Trwają badania zabezpieczonej substancji.
Mówi asp. szt. Marta Białkowska-Błachowicz, rzeczniczka aleksandrowskich policjantów
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