24-latek z zarzutami po pościgu w Aleksandrowie Kujawskim. Prokuratura chce jego aresztu

2026-07-19, 10:00 Agata Raczek/BN

24-latek z zarzutami po pościgu w Aleksandrowie Kujawskim/fot. KAS

24-letni kierowca ciężarówki usłyszał zarzuty po piątkowym pościgu, który rozpoczął się podczas kontroli na drodze krajowej nr 10, a zakończył w lesie pod Aleksandrowem Kujawskim. Śledczy zapowiadają wniosek o tymczasowy areszt, a jednocześnie czekają na wyniki badań substancji zabezpieczonej w porzuconym pojeździe.

Mężczyzna odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, czynną napaść na funkcjonariuszy Policji i Krajowej Administracji Skarbowej oraz kierowanie pojazdem mimo sądowego zakazu i decyzji o cofnięciu uprawnień.



24-latek ma zostać doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim. Śledczy zapowiadają złożenie wniosku o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania.





Wczoraj 24-letni kierowca uslyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji i Krajowej Administracji Skarbowej, kierowania pomimo sądowego zakazu i decyzji o cofnięciu uprawnień. Mężczyzna zostanie doprowadzony do Prokuratury… — KWP w Bydgoszczy (@KWPwBydgoszczy) July 19, 2026

Wideo z pościgu można obejrzeć TUTAJ