24-latek z zarzutami po pościgu w Aleksandrowie Kujawskim. Jest decyzja o tymczasowym areszcie [AKTUALIZACJA]

2026-07-19, 10:00 Agata Raczek/BN

24-latek z zarzutami po pościgu w Aleksandrowie Kujawskim/fot. KAS

24-letni kierowca ciężarówki usłyszał zarzuty po piątkowym pościgu, który rozpoczął się podczas kontroli na drodze krajowej nr 10, a zakończył w lesie pod Aleksandrowem Kujawskim. Śledczy złożyli wniosek o tymczasowy areszt, który został rozpatrzony pozytywnie.

To oznacza, że 24-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.



Mężczyzna odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, czynną napaść na funkcjonariuszy Policji i Krajowej Administracji Skarbowej oraz kierowanie pojazdem mimo sądowego zakazu i decyzji o cofnięciu uprawnień. Co więcej, prokurator przedstawił mu zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci 4CMC - czytamy w komunikacie KWP w Bydgoszczy na portalu X.





Na wniosek policjantów z Aleksandrowa Kujawskiego i prokuratury sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 24-latka, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a w trakcie pościgu doprowadził do zderzenia z radiowozem i pojazdem KAS. Dzisiaj prokurator dodatkowo przedstawił… — KWP w Bydgoszczy (@KWPwBydgoszczy) July 19, 2026

Wideo z pościgu można obejrzeć TUTAJ