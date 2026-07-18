Mieli do zakiszenia ponad tonę ogórków. Mieszkańcy Rozgart zrobili to i świetnie się przy tym bawili!

2026-07-18, 21:50 Natasza Trzebuchowska/DW

„Wakacyjne kiszenie ogórków” w Rozgartach/ Fot. Natasza Trzebuchowska

To już trzecia odsłona „Wakacyjnego kiszenia ogórków”. Podczas ostatniej edycji tego wydarzenia został ustanowiony rekord Polski w liczbie osób, które jednocześnie zaprawiały ogórki. Dziś też było sporo chętnych do pracy!

W Rozgartach niedaleko Torunia stawili się wszyscy, którzy mieli ochotę robić przetwory na zimę. Było sporo pracy, bo przygotowano ponad tonę ogórków! Dzieci korzystały z atrakcji, a dla tych, którzy zgłodnieli podczas zajęcia przy kiszeniu, były grillowe przysmaki i zupa ogórkowa z kociołka.



- Praca idzie świetnie, bo towarzyszy jej dobra, rodzinna atmosfera. Na pewno wyjdą najlepsze ogórki - cieszyła się jedna z uczestniczek imprezy.



Bezpłatny festyn zorganizowało Koło Gospodarzy Wiejskich.



Więcej w relacji Nataszy Trzebuchowskiej - poniżej.