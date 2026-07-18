Nowy festiwal upamiętnia urodzonego we Włocławku noblistę Tadeusza Reichsteina

2026-07-18, 17:30 Marek Ledwosiński, Radosław Jagieła/ DW

Tadeusz Rajsztajn - urodzony we Włocławku fizjolog i biochemik odkrył syntezę witaminy C/ Fot. Wikipedia, Kustoszka

Trwa pierwsza edycja Festiwalu Tadeusza Rajsztajna, poświęconego laureatowi Nagrody Nobla z 1950 roku. Dostał ją za badania nad hormonami kory nadnerczy. Był także współtwórcą metody syntezy witaminy C.

Urodzony we Włocławku fizjolog i biochemik odkrył syntezę witaminy C. W roku 1950 roku został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie biochemii i medycyny.



Tadeusz Rajsztajn był Żydem. Wyemigrował wraz z całą rodziną z Włocławka do szwajcarskiej Bazylei, gdy miał kilka lat. Tam z czasem rozkwitła w pełni jego kariera naukowa.



Profesor Stanisław Kunikowski z Kujawskiej Szkoły Wyższej przytacza mało znaną cechę wybitnego włocławianina - jego skromność.



- On nie przywiązywał żadnej wagi do środków finansowych. Wszystkie pieniądze, jakie otrzymywał, a szczególnie te z Nagrody Nobla, przeznaczał na rozwój nauki, na rzecz studentów, doktorantów. Był wyjątkowo skromny. Nie miał nawet własnego samochodu, jeździł tramwajem. Pieniądze, jakie przekazywał, pomogły między innymi wielu doktorom z Polski, późniejszym profesorom - mówi Stanisław Kunikowski.



We Włocławku odbył się cykl wydarzeń związanych z życiem i działalnością noblisty.



W Centrum Kultury Browar B odbywała się konferencja naukowa poświęcona Rajsztajnowi.

Będą m.in. warsztaty kulinarne, związane z właściwym korzystaniem z witaminy C.

O godz. 19.30 w sobotę (18 lipca) w Starej Remizie przy ul. Żabiej wybrzmi koncert.

Szczegółowy program jest tutaj.