Nowy festiwal upamiętnia urodzonego we Włocławku noblistę Tadeusza Reichsteina

2026-07-18, 17:30  Marek Ledwosiński, Radosław Jagieła/ DW
Tadeusz Rajsztajn - urodzony we Włocławku fizjolog i biochemik odkrył syntezę witaminy C/ Fot. Wikipedia, Kustoszka

Tadeusz Rajsztajn - urodzony we Włocławku fizjolog i biochemik odkrył syntezę witaminy C/ Fot. Wikipedia, Kustoszka

Trwa pierwsza edycja Festiwalu Tadeusza Rajsztajna, poświęconego laureatowi Nagrody Nobla z 1950 roku. Dostał ją za badania nad hormonami kory nadnerczy. Był także współtwórcą metody syntezy witaminy C.

Urodzony we Włocławku fizjolog i biochemik odkrył syntezę witaminy C. W roku 1950 roku został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie biochemii i medycyny.

Tadeusz Rajsztajn był Żydem. Wyemigrował wraz z całą rodziną z Włocławka do szwajcarskiej Bazylei, gdy miał kilka lat. Tam z czasem rozkwitła w pełni jego kariera naukowa.

Profesor Stanisław Kunikowski z Kujawskiej Szkoły Wyższej przytacza mało znaną cechę wybitnego włocławianina - jego skromność.

- On nie przywiązywał żadnej wagi do środków finansowych. Wszystkie pieniądze, jakie otrzymywał, a szczególnie te z Nagrody Nobla, przeznaczał na rozwój nauki, na rzecz studentów, doktorantów. Był wyjątkowo skromny. Nie miał nawet własnego samochodu, jeździł tramwajem. Pieniądze, jakie przekazywał, pomogły między innymi wielu doktorom z Polski, późniejszym profesorom - mówi Stanisław Kunikowski.

We Włocławku odbył się cykl wydarzeń związanych z życiem i działalnością noblisty.

  • W Centrum Kultury Browar B odbywała się konferencja naukowa poświęcona Rajsztajnowi.
  • Będą m.in. warsztaty kulinarne, związane z właściwym korzystaniem z witaminy C.
  • O godz. 19.30 w sobotę (18 lipca) w Starej Remizie przy ul. Żabiej wybrzmi koncert.
Szczegółowy program jest tutaj.

Mówi profesor Stanisław Kunikowski

Relacja Radosława Jagieły

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