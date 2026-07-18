Miłośnicy kryminału rozwiązują intrygi razem z Katarzyną Puzyńską na Zlocie w Lipowie [zdjęcia]

2026-07-18, 18:45  Monika Kaczyńska/DW
Miłośnicy kryminału rozwiązują intrygi razem z Katarzyną Puzyńską na Zlocie w Lipowie/ Fot. Monika Kaczyńska

Miłośnicy kryminału rozwiązują intrygi razem z Katarzyną Puzyńską na Zlocie w Lipowie/ Fot. Monika Kaczyńska

Można zmierzyć się z kryminalnymi zagadkami, spotkać ulubioną autorkę i spędzić weekend w pięknych okolicznościach przyrody. W Pokrzydowie w gminie Zbiczno trwa 10. Zlot w Lipowie.

To spotkanie miłośników twórczości autorki kryminałów Katarzyny Puzyńskiej. Akcja powieści jednej z serii tej autorki rozgrywa się właśnie w wymyślonej na potrzeby tych opowieści wsi Lipowo. Do jej stworzenia inspiracją było Pokrzydowo w gminie Zbiczno koło Brodnicy. Przed laty pisarka przyjeżdżała tu do domu dziadków, teraz sama tu mieszka.

- Miałam nadzieję, że przyjedzie sporo osób. Co roku jest podobnie: Pokrzydowo podwaja swoją liczebność w czasie zlotu. Przybywają ludzie z całego kraju i z zagranicy. Dla mnie to komplement! Pokrzydowo to moje miejsce na ziemi, cieszę się, że tylu czytelników chce dzielić ze mną radość z bycia tutaj - mówi Katarzyna Puzyńska.

Większość uczestników zlotu mogła pochwalić się znajomością wszystkich lub prawie wszystkich książek ulubionej autorki. Przez lata zawiązała się czytelnicza społeczność, uczestnicy wracają co sezon na to wydarzenie. Tegoroczny zlot potrwa do niedzieli (19 lipca).

Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej - poniżej.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Miłośnicy kryminału rozwiązują intrygi razem z Katarzyną Puzyńską na Zlocie w Lipowie/ Fot. Monika Kaczyńska Miłośnicy kryminału rozwiązują intrygi razem z Katarzyną Puzyńską na Zlocie w Lipowie/ Fot. Monika Kaczyńska Miłośnicy kryminału rozwiązują intrygi razem z Katarzyną Puzyńską na Zlocie w Lipowie/ Fot. Monika Kaczyńska Miłośnicy kryminału rozwiązują intrygi razem z Katarzyną Puzyńską na Zlocie w Lipowie/ Fot. Monika Kaczyńska Miłośnicy kryminału rozwiązują intrygi razem z Katarzyną Puzyńską na Zlocie w Lipowie/ Fot. Monika Kaczyńska Miłośnicy kryminału rozwiązują intrygi razem z Katarzyną Puzyńską na Zlocie w Lipowie/ Fot. Monika Kaczyńska Miłośnicy kryminału rozwiązują intrygi razem z Katarzyną Puzyńską na Zlocie w Lipowie/ Fot. Monika Kaczyńska Miłośnicy kryminału rozwiązują intrygi razem z Katarzyną Puzyńską na Zlocie w Lipowie/ Fot. Monika Kaczyńska

Region

Cyfry mają znaczenie. Ich brak sprawia, że uciekają cenne sekundy potrzebne na ratowanie życia

Cyfry mają znaczenie. Ich brak sprawia, że uciekają cenne sekundy potrzebne na ratowanie życia!

2026-07-18, 20:20
Wypadek na drodze krajowej nr 15 niedaleko Brodnicy. Zderzyły się dwa samochody

Wypadek na drodze krajowej nr 15 niedaleko Brodnicy. Zderzyły się dwa samochody

2026-07-18, 18:44
Nowy festiwal upamiętnia urodzonego we Włocławku noblistę Tadeusza Reichsteina

Nowy festiwal upamiętnia urodzonego we Włocławku noblistę Tadeusza Reichsteina

2026-07-18, 17:30
Karambol na autostradzie A1 w pobliżu Torunia. Zderzyło się pięć osobówek

Karambol na autostradzie A1 w pobliżu Torunia. Zderzyło się pięć osobówek!

2026-07-18, 16:01
Duże zmiany czekają kierowców w Toruniu w związku z przebudową torowiska

Duże zmiany czekają kierowców w Toruniu w związku z przebudową torowiska

2026-07-18, 15:30
Dwie osoby zostały ranne w wypadku pod Tucholą. Potrzebny był śmigłowiec

Dwie osoby zostały ranne w wypadku pod Tucholą. Potrzebny był śmigłowiec

2026-07-18, 14:26
Odbywający się w Bydgoszczy całodobowy wyścig pływacki w rzece odwołany przez pogodę

Odbywający się w Bydgoszczy całodobowy wyścig pływacki w rzece odwołany przez pogodę

2026-07-18, 14:00
Burze nad regionem. Ulice pod wodą, podtopione muzeum w Bydgoszczy [zdjęcia]

Burze nad regionem. Ulice pod wodą, podtopione muzeum w Bydgoszczy! [zdjęcia]

2026-07-18, 11:15
Tragiczny finał akcji poszukiwawczej na Jeziorze Dzikowskim pod Toruniem [zdjęcia]

Tragiczny finał akcji poszukiwawczej na Jeziorze Dzikowskim pod Toruniem [zdjęcia]

2026-07-18, 10:03

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę