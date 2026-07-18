Miłośnicy kryminału rozwiązują intrygi razem z Katarzyną Puzyńską na Zlocie w Lipowie [zdjęcia]

2026-07-18, 18:45 Monika Kaczyńska/DW

Miłośnicy kryminału rozwiązują intrygi razem z Katarzyną Puzyńską na Zlocie w Lipowie/ Fot. Monika Kaczyńska

Można zmierzyć się z kryminalnymi zagadkami, spotkać ulubioną autorkę i spędzić weekend w pięknych okolicznościach przyrody. W Pokrzydowie w gminie Zbiczno trwa 10. Zlot w Lipowie.

To spotkanie miłośników twórczości autorki kryminałów Katarzyny Puzyńskiej. Akcja powieści jednej z serii tej autorki rozgrywa się właśnie w wymyślonej na potrzeby tych opowieści wsi Lipowo. Do jej stworzenia inspiracją było Pokrzydowo w gminie Zbiczno koło Brodnicy. Przed laty pisarka przyjeżdżała tu do domu dziadków, teraz sama tu mieszka.



- Miałam nadzieję, że przyjedzie sporo osób. Co roku jest podobnie: Pokrzydowo podwaja swoją liczebność w czasie zlotu. Przybywają ludzie z całego kraju i z zagranicy. Dla mnie to komplement! Pokrzydowo to moje miejsce na ziemi, cieszę się, że tylu czytelników chce dzielić ze mną radość z bycia tutaj - mówi Katarzyna Puzyńska.



Większość uczestników zlotu mogła pochwalić się znajomością wszystkich lub prawie wszystkich książek ulubionej autorki. Przez lata zawiązała się czytelnicza społeczność, uczestnicy wracają co sezon na to wydarzenie. Tegoroczny zlot potrwa do niedzieli (19 lipca).



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej - poniżej.