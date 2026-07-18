Odbywający się w Bydgoszczy całodobowy wyścig pływacki w rzece odwołany przez pogodę

2026-07-18, 14:00 Wiktor Sobociński/DW

Pływacy z całego kraju stawili się na starcie imprezy 24H Bydgoszcz Open Water Swimming 2026. Ostatecznie ją odwołano/ Fot. Izabela Langner

Czternastu zawodników z całego kraju wystartowało w sobotni ranek (18 lipca) w 24-godzinnym wyścigu pływackim w Brdzie w ramach imprezy 24H Bydgoszcz Open Water Swimming 2026. Po kilku godzinach imprezę odwołano.

Rywalizacja rozpoczęła się o godz. 10 w sobotę (18 lipca), miała trwać do następnego dnia. Krótko po starcie uczestnicy musieli na kilkadziesiąt minut opuścić rzekę z powodu gwałtownej burzy i ulewnego deszczu, ale potem wrócili do wody. Niestety po kilku godzinach podjęto decyzję o odwołaniu imprezy. Organizator tłumaczy to skutkami nawałnicy.



To jedyny w Polsce - a prawdopodobnie także w Europie - całodobowy wyścig pływacki rozgrywany w rzece.