Burze nad regionem. Ulice pod wodą, podtopione muzeum w Bydgoszczy! [zdjęcia]
Ogromne kałuże tworzą się w Bydgoszczy m.in. na ul. Jagiellońskiej, Nakielskiej, Bielickiej. Zalany po chwilowej ulewie był też plac przed wejściem do Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej. Zalane jest przejście podziemne pod Szosą Lubicką w Toruniu.
Burzowe chmury wciąż są nad Polską. W regionie do ratowników napływają kolejne zgłoszenia. Przed południem burzowy front przechodzi m.in. nad Bydgoszczą. Pod wodą po chwilowej ulewie znalazło się wiele ulic, m.in. Jagiellońska, Nakielska, Bielicka, Plac Kościeleckich oraz plac przed wejściem do Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej. Rondo Toruńskie zamieniło się w wielkie rozlewisko.
Podtopione jest Muzeum Historii Bydgoszczy w Spichrzach nad Brdą. Zostało zamknięte do odwołania. Woda wdarła się tam do holu wejściowego, gdzie funkcjonuje kasa.
Najgorzej jest w powiecie bydgoskim, toruńskim i świeckim.
Minionej doby (17 lipca) też było niebezpiecznie. Strażacy interweniowali prawie 600 razy. Najwięcej pracy mieli na zachodzie kraju. Usuwali z dróg konary i wypompowywali wodę z piwnic.
W Kujawsko-Pomorskiem było 11 interwencji, m.in. w Górsku pod Toruniem. Powalone na jezdnię drzewo usuwali strażacy z OSP Pędzewo.
Alert pogodowy obowiązuje dziś (18 lipca) do godz. 17.