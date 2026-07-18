Burze nad regionem. Ulice pod wodą, podtopione muzeum w Bydgoszczy! [zdjęcia]

2026-07-18, 11:15  DW
Wyspa Młyńska po ulewnym deszczu/ Fot. Izabela Langner

Wyspa Młyńska po ulewnym deszczu/ Fot. Izabela Langner

Ogromne kałuże tworzą się w Bydgoszczy m.in. na ul. Jagiellońskiej, Nakielskiej, Bielickiej. Zalany po chwilowej ulewie był też plac przed wejściem do Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej. Zalane jest przejście podziemne pod Szosą Lubicką w Toruniu.

Burzowe chmury wciąż są nad Polską. W regionie do ratowników napływają kolejne zgłoszenia. Przed południem burzowy front przechodzi m.in. nad Bydgoszczą. Pod wodą po chwilowej ulewie znalazło się wiele ulic, m.in. Jagiellońska, Nakielska, Bielicka, Plac Kościeleckich oraz plac przed wejściem do Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej. Rondo Toruńskie zamieniło się w wielkie rozlewisko.

Podtopione jest Muzeum Historii Bydgoszczy w Spichrzach nad Brdą. Zostało zamknięte do odwołania. Woda wdarła się tam do holu wejściowego, gdzie funkcjonuje kasa.

Zalane są też piwnice wielu domów, podziemne parkingi. Strażacy usuwali połamane gałęzie drzew, które spadły na zaparkowane na osiedlach samochody. W Toruniu zalane jest m.in. przejście podziemne pod Szosą Lubicką na wysokości ul. Piskorskiej.

Najgorzej jest w powiecie bydgoskim, toruńskim i świeckim.

Od godz. 8 do 12.30. w sobotę (18 lipca) kujawsko-pomorscy strażacy odebrali 100 zgłoszeń w związku z pogodą.

Minionej doby (17 lipca) też było niebezpiecznie. Strażacy interweniowali prawie 600 razy. Najwięcej pracy mieli na zachodzie kraju. Usuwali z dróg konary i wypompowywali wodę z piwnic.

W Kujawsko-Pomorskiem było 11 interwencji, m.in. w Górsku pod Toruniem. Powalone na jezdnię drzewo usuwali strażacy z OSP Pędzewo.

Alert pogodowy obowiązuje dziś (18 lipca) do godz. 17.

Relacja Moniki Kaczyńskiej z Torunia

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej z Bydgoszczy

Na sygnale
Przejście podziemne pod Szosą Lubicką na wysokości ul. Piskorskiej w Toruniu/ Fot Monika Kaczyńska Zalany garaż podziemny w jednym z bydgoskich bloków/ Fot. Kamil Bzdzian Wyspa Młyńska po ulewnym deszczu/ Fot. Izabela Langner Wyspa Młyńska po ulewnym deszczu/ Fot. Izabela Langner

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