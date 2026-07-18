Burze nad regionem. Ulice pod wodą, podtopione muzeum w Bydgoszczy! [zdjęcia]

2026-07-18, 11:15 DW

Wyspa Młyńska po ulewnym deszczu/ Fot. Izabela Langner

Ogromne kałuże tworzą się w Bydgoszczy m.in. na ul. Jagiellońskiej, Nakielskiej, Bielickiej. Zalany po chwilowej ulewie był też plac przed wejściem do Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej. Zalane jest przejście podziemne pod Szosą Lubicką w Toruniu.

Burzowe chmury wciąż są nad Polską. W regionie do ratowników napływają kolejne zgłoszenia. Przed południem burzowy front przechodzi m.in. nad Bydgoszczą. Pod wodą po chwilowej ulewie znalazło się wiele ulic, m.in. Jagiellońska, Nakielska, Bielicka, Plac Kościeleckich oraz plac przed wejściem do Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej. Rondo Toruńskie zamieniło się w wielkie rozlewisko.



Podtopione jest Muzeum Historii Bydgoszczy w Spichrzach nad Brdą. Zostało zamknięte do odwołania. Woda wdarła się tam do holu wejściowego, gdzie funkcjonuje kasa.





Zalane są też piwnice wielu domów, podziemne parkingi. Strażacy usuwali połamane gałęzie drzew, które spadły na zaparkowane na osiedlach samochody. W Toruniu zalane jest m.in. przejście podziemne pod Szosą Lubicką na wysokości ul. Piskorskiej.



Najgorzej jest w powiecie bydgoskim, toruńskim i świeckim.





Od godz. 8 do 12.30. w sobotę (18 lipca) kujawsko-pomorscy strażacy odebrali 100 zgłoszeń w związku z pogodą.



Alert pogodowy obowiązuje dziś (18 lipca) do godz. 17.