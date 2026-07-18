Prokuratura zajmie się sprawą kierowcy ciężarówki, uciekającego trasą DK10

2026-07-18, 08:30 Natasza Trzebuchowska/DW

Ciężarówka uciekała ulicami Aleksandrowa Kujawskiego /fot. KAS

24-latek nie zatrzymał się do kontroli Urzędu Celno-Skarbowego drodze krajowej nr 10. Zaczął uciekać ulicami Aleksandrowa Kujawskiego. Był ścigany przez kilka radiowozów. Ujęto go po kilku godzinach w Wielkopolsce.

Prawdopodobnie mężczyzna przewoził ciężarówką niebezpieczne odpady. W pojeździe funkcjonariusze zabezpieczyli zbiorniki z substancją chemiczną, której skład zostanie poddany szczegółowym badaniom, a także dokumenty wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy oraz dużą kwotę pieniędzy.



Policjanci prowadzą w tej sprawie czynności pod nadzorem prokuratury z Aleksandrowa Kujawskiego. Wideo z pościgu tutaj.