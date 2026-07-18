Tragiczny wypadek na DK 91 pod Toruniem. Nie żyje 19-latka

2026-07-18, 07:11  Sława Skibińska-Dmitruk/DW/PAP
Wypadek w Brzozie niedaleko Torunia/ Fot. KM PSP w Toruniu

Wypadek w Brzozie niedaleko Torunia/ Fot. KM PSP w Toruniu

Policjanci ustalają okoliczności śmiertelnego wypadku w podtoruńskiej Brzozie w gminie Wielka Nieszawka. Jedna osoba nie żyje, dwie zostały ranne

Około godziny 3.30 w nocy (18 lipca) służby zostały wezwane do wypadku w Brzozie - informuje dyżurny Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy.

21-letni kierowca najechał na leżące na jezdni drzewo. Śmierć poniosła 19-letnia pasażerka. Kierowca i pasażer w wieku 19 lat są w szpitalu - dowiedziało się Polskie Radio PiK.


Dokładne okoliczności zdarzenia ustalają policjanci. Nie ma już utrudnień po tym wypadku na DK 91.

Więcej w relacji poniżej.

Mówi podkomisarz Dominika Bocian - rzeczniczka toruńskiej policji

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Wypadek w Brzozie niedaleko Torunia/ Fot. KM PSP w Toruniu Wypadek w Brzozie niedaleko Torunia/ Fot. KM PSP w Toruniu

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