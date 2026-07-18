Cyfry mają znaczenie. Ich brak sprawia, że uciekają cenne sekundy potrzebne na ratowanie życia!

2026-07-18, 20:20  Sława Skibińska-Dmitruk/DW
Służby ratunkowe apelują o widoczne numery na budynkach/ Fot. Dorota Witt

Służby ratunkowe apelują o widoczne numery na budynkach/ Fot. Dorota Witt

Ratownicy apelują o widoczne numery na budynkach. Zdarza się, że wcale ich nie ma, a to przedłuża akcję.

O wydłużonej drodze do zgłoszonego zdarzenia w sytuacji, gdy na budynkach nie ma numerów, mówi Krzysztof Wiśniewski, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

- Droga karetki jest wydłużona najpierw przez uliczne korki i irracjonalne zachowania kierowców, którzy np. hamują na zakrętach czy na wzniesieniach. Trudno nam jest wyprzedzać. Dojeżdżamy do podanego miejsca, a tam nie ma numerów na domach czy blokach, a jeśli już są - są zbyt małe. Pamiętajmy, że działamy w różnych warunkach: we mgle, w deszczu, śnieżycy, po zmroku. Czasami też numery wydają się przypadkowe - obok budynku z numerem 4, raptem jest taki oznaczony numerem 24 - zaznacza Krzysztof Wiśniewski.

Ratownicy radzą, aby numer umieścić w widocznym miejscu. Musi być zauważalny także nocą.

Więcej w relacji Sławy Skibińskiej-Dmitruk - poniżej.

Relacja Sławy Skibińskiej-Dmitruk

Region

Miłośnicy kryminału rozwiązują intrygi razem z Katarzyną Puzyńską na Zlocie w Lipowie [zdjęcia]

Miłośnicy kryminału rozwiązują intrygi razem z Katarzyną Puzyńską na Zlocie w Lipowie [zdjęcia]

2026-07-18, 18:45
Wypadek na drodze krajowej nr 15 niedaleko Brodnicy. Zderzyły się dwa samochody

Wypadek na drodze krajowej nr 15 niedaleko Brodnicy. Zderzyły się dwa samochody

2026-07-18, 18:44
Nowy festiwal upamiętnia urodzonego we Włocławku noblistę Tadeusza Reichsteina

Nowy festiwal upamiętnia urodzonego we Włocławku noblistę Tadeusza Reichsteina

2026-07-18, 17:30
Karambol na autostradzie A1 w pobliżu Torunia. Zderzyło się pięć osobówek

Karambol na autostradzie A1 w pobliżu Torunia. Zderzyło się pięć osobówek!

2026-07-18, 16:01
Duże zmiany czekają kierowców w Toruniu w związku z przebudową torowiska

Duże zmiany czekają kierowców w Toruniu w związku z przebudową torowiska

2026-07-18, 15:30
Dwie osoby zostały ranne w wypadku pod Tucholą. Potrzebny był śmigłowiec

Dwie osoby zostały ranne w wypadku pod Tucholą. Potrzebny był śmigłowiec

2026-07-18, 14:26
Odbywający się w Bydgoszczy całodobowy wyścig pływacki w rzece odwołany przez pogodę

Odbywający się w Bydgoszczy całodobowy wyścig pływacki w rzece odwołany przez pogodę

2026-07-18, 14:00
Burze nad regionem. Ulice pod wodą, podtopione muzeum w Bydgoszczy [zdjęcia]

Burze nad regionem. Ulice pod wodą, podtopione muzeum w Bydgoszczy! [zdjęcia]

2026-07-18, 11:15
Tragiczny finał akcji poszukiwawczej na Jeziorze Dzikowskim pod Toruniem [zdjęcia]

Tragiczny finał akcji poszukiwawczej na Jeziorze Dzikowskim pod Toruniem [zdjęcia]

2026-07-18, 10:03

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę