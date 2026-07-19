Mieszkańcy regionu chcą nadążać za zmianami na rynku pracy. Szkolą się z dogoterapii czy podologii

2026-07-19, 17:30  Damian Klich/DW
Mieszkańcy regionu chcą nadążać za zmianami na rynku pracy. Szkolą się z dogoterapii czy podologii/ Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne

Mieszkańcy regionu chcą nadążać za zmianami na rynku pracy. Szkolą się z dogoterapii czy podologii/ Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne

Aktywni zawodowo szukają dla siebie innej ścieżki kariery lub chcą się dokształcać, więc wybierają kursy zawodowe. Sprawdzamy, które cieszą się największym zainteresowaniem.

- Coraz częściej dorośli wybierają takie kierunki, które pozwolą na znalezienie pracy, w jakiej nie może człowieka zastąpić maszyna czy AI - mówi Agnieszka Habel, dyrektorka studium kształcenia praktycznego w Bydgoszczy TEB Edukacja. - Cały czas bardzo dużą popularnością cieszą się kierunki takie jak kosmetyka, barber, podolog, trycholog. Dużym zaskoczeniem ostatnio na rynku pracy jest zapotrzebowanie na specjalistów ze sfery związanej z naturą i zwierzętami. Takim kierunkiem jest ziołolecznictwo, a także szereg kierunków związanych ze zwierzętami: behawiorystyka zwierząt, fizjoterapia zwierząt, terapia zajęciowa z dogoterapią - dodaje.

Część kursów nie jest zarezerwowana dla osób z wykształceniem wyższym czy świadectwem maturalnym. Rekrutacja na wybrane trwa. Pieczę nad Kwalifikacyjnymi Kursami Zawodowymi ma Kuratorium Oświaty.

Jakie oczekiwania pracodawców wynikają z aktualnych ofert pracy?

- Pracodawcy poszukują m.in. osób z uprawnieniami spawalniczymi, operatorów i ustawiaczy maszyn, obrabiarek sterowanych numerycznie, kierowców - odpowiada Tomasz Zawiszewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy. - Bardzo często są oferty pracy w magazynie dla osób z uprawnieniami do obsługi wózków widłowych. Mamy też często oferty dla opiekunów osób starszych i dzieci - dodaje.

Więcej w relacji Damiana Klicha - poniżej.

Relacja Damiana Klicha

Bydgoszcz

Region

Dwa niedzielne wypadki w gminie Unisław. Motocyklista i kierowca auta trafili do szpitala [zdjęcia]

Dwa niedzielne wypadki w gminie Unisław. Motocyklista i kierowca auta trafili do szpitala [zdjęcia]

2026-07-19, 21:06
Smak Kruszwicy na talerzu. Promowali potrawy przyrządzone na bazie regionalnych wyrobów

Smak Kruszwicy na talerzu. Promowali potrawy przyrządzone na bazie regionalnych wyrobów

2026-07-19, 20:30
Płyty winylowe, stare książki, obrazy, a nawet sprzęt motoryzacyjny. Pchli targ w Toruniu [zdjęcia]

Płyty winylowe, stare książki, obrazy, a nawet sprzęt motoryzacyjny. Pchli targ w Toruniu [zdjęcia]

2026-07-19, 19:00
Śmiertelny wypadek i kolizja na S5 w Sobiejuchach. Policja podała wstępne okoliczności tragedii [AKTUALIZACJA]

Śmiertelny wypadek i kolizja na S5 w Sobiejuchach. Policja podała wstępne okoliczności tragedii [AKTUALIZACJA]

2026-07-19, 16:10
Nie żyje Sławomir Szeliga. Były wicestarosta inowrocławski miał 65 lat

Nie żyje Sławomir Szeliga. Były wicestarosta inowrocławski miał 65 lat

2026-07-19, 15:32
Serce bez tajemnic. Warsztaty w toruńskim Młynie Wiedzy [zdjęcia]

Serce bez tajemnic. Warsztaty w toruńskim Młynie Wiedzy [zdjęcia]

2026-07-19, 14:30
Muzeum Historii Bydgoszczy oraz Exploseum ponownie otwarte dla zwiedzających po zalaniu

Muzeum Historii Bydgoszczy oraz Exploseum ponownie otwarte dla zwiedzających po zalaniu

2026-07-19, 13:10
Ludzkie szczątki znalezione w lesie koło Rypina - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej

Ludzkie szczątki znalezione w lesie koło Rypina - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej

2026-07-19, 11:24
24-latek z zarzutami po pościgu w Aleksandrowie Kujawskim. Jest decyzja o tymczasowym areszcie [AKTUALIZACJA]

24-latek z zarzutami po pościgu w Aleksandrowie Kujawskim. Jest decyzja o tymczasowym areszcie [AKTUALIZACJA]

2026-07-19, 10:00

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę