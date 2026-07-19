2026-07-19, 17:30 Damian Klich/DW

Mieszkańcy regionu chcą nadążać za zmianami na rynku pracy. Szkolą się z dogoterapii czy podologii/ Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne

Aktywni zawodowo szukają dla siebie innej ścieżki kariery lub chcą się dokształcać, więc wybierają kursy zawodowe. Sprawdzamy, które cieszą się największym zainteresowaniem.

- Coraz częściej dorośli wybierają takie kierunki, które pozwolą na znalezienie pracy, w jakiej nie może człowieka zastąpić maszyna czy AI - mówi Agnieszka Habel, dyrektorka studium kształcenia praktycznego w Bydgoszczy TEB Edukacja. - Cały czas bardzo dużą popularnością cieszą się kierunki takie jak kosmetyka, barber, podolog, trycholog. Dużym zaskoczeniem ostatnio na rynku pracy jest zapotrzebowanie na specjalistów ze sfery związanej z naturą i zwierzętami. Takim kierunkiem jest ziołolecznictwo, a także szereg kierunków związanych ze zwierzętami: behawiorystyka zwierząt, fizjoterapia zwierząt, terapia zajęciowa z dogoterapią - dodaje.



Część kursów nie jest zarezerwowana dla osób z wykształceniem wyższym czy świadectwem maturalnym. Rekrutacja na wybrane trwa. Pieczę nad Kwalifikacyjnymi Kursami Zawodowymi ma Kuratorium Oświaty.



Jakie oczekiwania pracodawców wynikają z aktualnych ofert pracy?



- Pracodawcy poszukują m.in. osób z uprawnieniami spawalniczymi, operatorów i ustawiaczy maszyn, obrabiarek sterowanych numerycznie, kierowców - odpowiada Tomasz Zawiszewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy. - Bardzo często są oferty pracy w magazynie dla osób z uprawnieniami do obsługi wózków widłowych. Mamy też często oferty dla opiekunów osób starszych i dzieci - dodaje.



Więcej w relacji Damiana Klicha - poniżej.



