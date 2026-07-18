W Kowalu miały powstać kontenery dla ludzi eksmitowanych z mieszkań komunalnych we Włocławku

2026-07-18, 10:00  Marek Ledwosiński/DW
Kowal/ Fot. Google Street View, zrzut ekranu

Kowal/ Fot. Google Street View, zrzut ekranu

- Jesteśmy otwarci na nowych mieszkańców, ale nie takich, którzy sprawiają kłopoty - orzekł burmistrz podwłocławskiego Kowala i nie zgodził się na umieszczenie w sercu miasteczka całorocznych kontenerów mieszkalnych.

Z wieści nieoficjalnych wynika, że miały tam być ulokowane osoby z wyrokami eksmisji z włocławskich mieszkań komunalnych. Byłoby to możliwe, bo działka o powierzchni 800 metrów w centrum Kowala należy do samorządu Włocławka. Burmistrz Kowala, Eugeniusz Gołembiewski, zablokował jednak inwestycję.

- Wniosek o wybudowanie na maleńkiej działce 5 domów jednorodzinnych wzbudził zaniepokojenie. Załącznikiem do tego wniosku była fotografia domku jednorodzinnego, który był kontenerem, jaki widzimy np. jako zaplecze budowy. A więc zakładam, że nie były one przeznaczone dla lekarzy, prawników, ludzi aktywnych zawodowo, tylko raczej dla takich, którzy potencjalnie mogą sprawiać kłopoty. Jestem otwarty na nowych mieszkańców, ale niekoniecznie takich, którzy byliby mieszkańcami kłopotliwymi, którzy wpływaliby negatywnie na sympatyczny klimat społeczny Kowala - wyjaśnia w rozmowie z Polskim Radiem PiK Eugeniusz Gołembiewski.

Kowal i Włocławek doszły do porozumienia. Samorząd Kowala odkupi od Włocławka działkę w centrum miasteczka i zagospodaruje ją według własnego uznania.

Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego - poniżej.

Relacja Marka Ledwosińskiego

Region

Burze przechodzą nad regionem. Bydgoskie ulice pod wodą, podtopione muzeum [zdjęcia]

Burze przechodzą nad regionem. Bydgoskie ulice pod wodą, podtopione muzeum! [zdjęcia]

2026-07-18, 11:15
Tragiczny finał akcji poszukiwawczej na Jeziorze Dzikowskim pod Toruniem [zdjęcia]

Tragiczny finał akcji poszukiwawczej na Jeziorze Dzikowskim pod Toruniem [zdjęcia]

2026-07-18, 10:03
Prokuratura zajmie się sprawą kierowcy ciężarówki, uciekającego trasą DK10

Prokuratura zajmie się sprawą kierowcy ciężarówki, uciekającego trasą DK10

2026-07-18, 08:30
Tragiczny wypadek na DK 91 pod Toruniem. Nie żyje 19-latka

Tragiczny wypadek na DK 91 pod Toruniem. Nie żyje 19-latka

2026-07-18, 07:11
Polregio przez cztery lata będzie obsługiwać połączenia z Grudziądza do Malborka i Tczewa

Polregio przez cztery lata będzie obsługiwać połączenia z Grudziądza do Malborka i Tczewa

2026-07-17, 21:25
Niezwykłe odkrycie w jednej z kamienic w Pakości. Podczas remontu znaleziono broń

Niezwykłe odkrycie w jednej z kamienic w Pakości. Podczas remontu znaleziono broń

2026-07-17, 20:16
50-tonowy dźwig ugrzązł przy DK 10. Utrudnienia pod Bydgoszczą

50-tonowy dźwig ugrzązł przy DK 10. Utrudnienia pod Bydgoszczą

2026-07-17, 19:09
Politycy z regionu podpisali list do Jarosława Kaczyńskiego. Wcześniej PiS kazało im wystąpić ze stowarzyszenia

Politycy z regionu podpisali list do Jarosława Kaczyńskiego. Wcześniej PiS kazało im wystąpić ze stowarzyszenia

2026-07-17, 18:45
Szpitalne Oddziały Ratunkowe pod lupą NIK. Byli lekarze, którzy pracowali 140 godzin bez przerwy

Szpitalne Oddziały Ratunkowe pod lupą NIK. Byli lekarze, którzy pracowali 140 godzin bez przerwy

2026-07-17, 17:50

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę