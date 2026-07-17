Politycy z regionu podpisali list do Jarosława Kaczyńskiego. Wcześniej PiS kazało im wystąpić ze stowarzyszenia

2026-07-17, 18:45  PAP/DW
Krzysztof Szczucki (z lewej) i Łukasz Schreiber/ Fot. archiwum PR PiK

Krzysztof Szczucki (z lewej) i Łukasz Schreiber/ Fot. archiwum PR PiK

Posłowie Łukasz Schreiber i Krzysztof Szczucki wspólnie z 43 innymi parlamentarzystami z ramienia Prawa i Sprawiedliwości podpisali się pod listem do Jarosława Kaczyńskiego.

Politycy piszą do prezesa Prawa i Sprawiedliwości jako członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus (to organizacja kojarzona z Mateuszem Morawieckim). Apelują o jedność wewnątrz partii i sugerują zwarcie szyków w walce o odzyskanie zaufania wyborców.

Poniżej obszerny fragment pisma do Jarosława Kaczyńskiego.

- Jesteśmy głęboko przekonani, że zjednoczona prawica jest w stanie skutecznie realizować program służący Polkom i Polakom oraz bronić spraw, które uważamy za najważniejsze. Podziały nas osłabiają, a jedność - nawet przy różnicy zdań co do dróg - pozostaje warunkiem trwałego zwycięstwa i odpowiedzialności za państwo. Dlatego pragniemy jasno zadeklarować: naszym celem jest jedność Prawa i Sprawiedliwości. Uważamy, że to ona pozwoli odsunąć od władzy antypolski rząd Donalda Tuska i przywrócić Rzeczypospolitej właściwy kierunek. Jednocześnie mamy świadomość, że sama jedność nie wystarczy - równie ważne jest ponowne dotarcie do tych grup, które w ostatnich latach od nas odeszły, i odzyskanie ich zaufania - czytamy.

Pod tymi słowami podpisało się 45 parlamentarzystów. Czwarty na liście jest Łukasz Schreiber, 42 - Krzysztof Szczucki. Ten drugi skomentował na Facebooku: Z dumą podpisałem ten list.

PiS zobowiązuje działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń
Kierownictwo PiS podjęło w środę (15 lipca) uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń „prowadzących działalność polityczną” w ramach ugrupowania; chodzi m.in. o „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego i „Po pierwsze Polska” posła Jacka Sasina.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że jeśli ktoś nie zrezygnuje z działalności w takich stowarzyszeniach, „wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego”. Termin na podjęcie decyzji przez każdego parlamentarzystę upływa 23 lipca.

- Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie zamierzają rezygnować z tej inicjatywy - zapewnił Szczucki w Polskim Radiu 24, pytany o sytuację w partii i ultimatum prezesa Kaczyńskiego. Dodał, że PiS obecnie idzie w niewłaściwym politycznie kierunku.

Poniżej - opinia Dariusza Jońskiego (KO) o sytuacji w PiS.
W sieci list opublikował europoseł PiS Piotra Müller.

Dariusz Joński (KO) o sytuacji w PiS/ IAR

Region

Polregio przez cztery lata będzie obsługiwać połączenia z Grudziądza do Malborka i Tczewa

Polregio przez cztery lata będzie obsługiwać połączenia z Grudziądza do Malborka i Tczewa

2026-07-17, 21:25
Niezwykłe odkrycie w jednej z kamienic w Pakości. Podczas remontu znaleziono broń

Niezwykłe odkrycie w jednej z kamienic w Pakości. Podczas remontu znaleziono broń

2026-07-17, 20:16
50-tonowy dźwig ugrzązł przy DK 10. Utrudnienia pod Bydgoszczą

50-tonowy dźwig ugrzązł przy DK 10. Utrudnienia pod Bydgoszczą

2026-07-17, 19:09
Szpitalne Oddziały Ratunkowe pod lupą NIK. Byli lekarze, którzy pracowali 140 godzin bez przerwy

Szpitalne Oddziały Ratunkowe pod lupą NIK. Byli lekarze, którzy pracowali 140 godzin bez przerwy

2026-07-17, 17:50
Będzie szybciej i bezpiecznie. Umowa na budowę obwodnicy Trląga pod Inowrocławiem podpisana

Będzie szybciej i bezpiecznie. Umowa na budowę obwodnicy Trląga pod Inowrocławiem podpisana

2026-07-17, 17:00
Miał celowo spalić dwa radiowozy. Jest akt oskarżenia dla Włocławianina

Miał celowo spalić dwa radiowozy. Jest akt oskarżenia dla Włocławianina

2026-07-17, 16:24
Fabian R. miał kopać ofiarę po całym ciele, bić pięściami. Obrażenia doprowadziły do śmierci

Fabian R. miał kopać ofiarę po całym ciele, bić pięściami. Obrażenia doprowadziły do śmierci

2026-07-17, 15:30
Zmiany w budżecie Bydgoszczy na 2026 rok. Będą pieniądze na remont jednostki straży pożarnej

Zmiany w budżecie Bydgoszczy na 2026 rok. Będą pieniądze na remont jednostki straży pożarnej

2026-07-17, 13:45
Kierowca ciężarówki uciekał przed policją i KAS. Został zatrzymany w Wielkopolsce [aktualizacja, wideo]

Kierowca ciężarówki uciekał przed policją i KAS. Został zatrzymany w Wielkopolsce! [aktualizacja, wideo]

2026-07-17, 13:05

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę