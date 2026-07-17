Politycy z regionu podpisali list do Jarosława Kaczyńskiego. Wcześniej PiS kazało im wystąpić ze stowarzyszenia

Krzysztof Szczucki (z lewej) i Łukasz Schreiber/ Fot. archiwum PR PiK

Posłowie Łukasz Schreiber i Krzysztof Szczucki wspólnie z 43 innymi parlamentarzystami z ramienia Prawa i Sprawiedliwości podpisali się pod listem do Jarosława Kaczyńskiego.

Politycy piszą do prezesa Prawa i Sprawiedliwości jako członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus (to organizacja kojarzona z Mateuszem Morawieckim). Apelują o jedność wewnątrz partii i sugerują zwarcie szyków w walce o odzyskanie zaufania wyborców.





Poniżej obszerny fragment pisma do Jarosława Kaczyńskiego.

Z dumą podpisałem ten list.



PiS zobowiązuje działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń



Kierownictwo PiS podjęło w środę (15 lipca) uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń „prowadzących działalność polityczną” w ramach ugrupowania; chodzi m.in. o „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego i „Po pierwsze Polska” posła Jacka Sasina.





Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że jeśli ktoś nie zrezygnuje z działalności w takich stowarzyszeniach, „wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego”. Termin na podjęcie decyzji przez każdego parlamentarzystę upływa 23 lipca.



- Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie zamierzają rezygnować z tej inicjatywy - zapewnił Szczucki w Polskim Radiu 24, pytany o sytuację w partii i ultimatum prezesa Kaczyńskiego. Dodał, że PiS obecnie idzie w niewłaściwym politycznie kierunku.



Poniżej - opinia Dariusza Jońskiego (KO) o sytuacji w PiS.

