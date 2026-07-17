Politycy z regionu podpisali list do Jarosława Kaczyńskiego. Wcześniej PiS kazało im wystąpić ze stowarzyszenia

Krzysztof Szczucki (z lewej) i Łukasz Schreiber/ Fot. archiwum PR PiK
Posłowie Łukasz Schreiber i Krzysztof Szczucki wspólnie z 43 innymi parlamentarzystami z ramienia Prawa i Sprawiedliwości podpisali się pod listem do Jarosława Kaczyńskiego.
Politycy piszą do prezesa Prawa i Sprawiedliwości jako członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus (to organizacja kojarzona z Mateuszem Morawieckim). Apelują o jedność wewnątrz partii i sugerują zwarcie szyków w walce o odzyskanie zaufania wyborców.
Poniżej obszerny fragment pisma do Jarosława Kaczyńskiego.
- Jesteśmy głęboko przekonani, że zjednoczona prawica jest w stanie skutecznie realizować program służący Polkom i Polakom oraz bronić spraw, które uważamy za najważniejsze. Podziały nas osłabiają, a jedność - nawet przy różnicy zdań co do dróg - pozostaje warunkiem trwałego zwycięstwa i odpowiedzialności za państwo. Dlatego pragniemy jasno zadeklarować: naszym celem jest jedność Prawa i Sprawiedliwości. Uważamy, że to ona pozwoli odsunąć od władzy antypolski rząd Donalda Tuska i przywrócić Rzeczypospolitej właściwy kierunek. Jednocześnie mamy świadomość, że sama jedność nie wystarczy - równie ważne jest ponowne dotarcie do tych grup, które w ostatnich latach od nas odeszły, i odzyskanie ich zaufania - czytamy.
Pod tymi słowami podpisało się 45 parlamentarzystów. Czwarty na liście jest Łukasz Schreiber, 42 - Krzysztof Szczucki. Ten drugi skomentował na Facebooku: Z dumą podpisałem ten list.
PiS zobowiązuje działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń
Kierownictwo PiS podjęło w środę (15 lipca) uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń „prowadzących działalność polityczną” w ramach ugrupowania; chodzi m.in. o „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego i „Po pierwsze Polska” posła Jacka Sasina.
Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że jeśli ktoś nie zrezygnuje z działalności w takich stowarzyszeniach, „wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego”. Termin na podjęcie decyzji przez każdego parlamentarzystę upływa 23 lipca.
- Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie zamierzają rezygnować z tej inicjatywy - zapewnił Szczucki w Polskim Radiu 24, pytany o sytuację w partii i ultimatum prezesa Kaczyńskiego. Dodał, że PiS obecnie idzie w niewłaściwym politycznie kierunku.
Poniżej - opinia Dariusza Jońskiego (KO) o sytuacji w PiS.
W sieci list opublikował europoseł PiS Piotra Müller.
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