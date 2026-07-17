Niezwykłe odkrycie w jednej z kamienic w Pakości. Podczas remontu znaleziono broń

2026-07-17, 20:16 Marcin Glapiak/DW

W kamienicy mieszkał kiedyś Leon Kawka/ Fot. Radosław Łukasz Siekierka, zastępca burmistrza Pakości, Facebook

- Była zawinięta w worek jutowy, nasączony olejem - opisuje wyjątkowe znalezisko Krzysztof Charkot. To prawnuk Leona Kawki, do którego najprawdopodobniej należał sztucer.

Podczas remontu w kamienicy w Pakości znaleziono dobrze ukrytą broń.



- Ktoś wykazał się wielką pomysłowością, ponieważ pod dachem było odeskowanie, na tym klasyczny tynk zrobiony z trzciny oraz z wapna, gipsu. W miejscu, w którym była broń, również było odeskowanie, żeby tam się dostać, trzeba było przejść od kalenicy dachu, czołgać się i ręką sięgnąć ponad tę belkę - mówi Krzysztof Charkot.



To wnuk Leona Kawki, mieszkającego niegdyś w tej kamienicy.





- Dawniej mieścił się w niej bank, a przed I wojną światową mieszkali tu Leon Kawka (rocznik 1893) i jego żona Salomea z domu Klocek. Leon był pracownikiem banku i powstańcem wielkopolskim - opisuje na facebookowym profilu Radosław Łukasz Siekierka, zastępca burmistrza Pakości.





Więcej w relacji Marcina Glapiaka - poniżej.



