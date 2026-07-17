Polregio przez cztery lata będzie obsługiwać połączenia z Grudziądza do Malborka i Tczewa
Wartość umowy zawartej z samorządem województwa pomorskiego przekracza 51 mln zł – poinformował przewoźnik.
- Umowę podpisali przedstawiciele Polregio i zarządu województwa pomorskiego.
- Kontrakt będzie obowiązywał w latach 2026–2030.
- Na jego podstawie Polregio będzie w tym czasie realizowało regionalne przewozy pasażerskie na trasach łączących Grudziądz z Malborkiem i Tczewem.
Spółka poinformowała również, że prowadzi z samorządem województwa rozmowy, dotyczące obsługi regionalnych połączeń na pozostałych niezelektryfikowanych liniach na Pomorzu.
- W 2025 r. z regionalnych połączeń kolejowych organizowanych przez samorząd woj. pomorskiego skorzystało ponad 76 mln pasażerów.
- Statystyczny Pomorzanin jechał w ubiegłym roku pociągiem 35–40 razy.
- Podróżnych przewoziły dwie spółki: Polregio oraz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście.
- Polregio obsłużyło 26,2 mln pasażerów, a liczba osób korzystających z „eskaemek” przekroczyła 50 mln.
Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Jego udział w rynku wynosi ok. 25 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. plus jeden udział), a pozostałymi udziałowcami - samorządy wojewódzkie. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża ponad 2 tys. pociągów, a w weekendy przeszło 1450 składów zamawianych przez urzędy marszałkowskie.