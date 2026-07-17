Fabian R. miał kopać ofiarę po całym ciele, bić pięściami. Obrażenia doprowadziły do śmierci

2026-07-17, 15:30  DW
Do tragedii doszło w jednym z mieszkań we Włocławku/Fot. archiwum

Do tragedii doszło w jednym z mieszkań we Włocławku/Fot. archiwum

Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do sądu akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Fabianowi R.

Do tragedii doszło w jednym z mieszkań we Włocławku. Prokurator jest przekonany, że Fabian R. działał z zamiarem bezpośrednim. Miał spowodować u Sławomira N. ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej jego życiu.

- Wielokrotnie uderzał go pięściami oraz kopał po całym ciele, powodując uraz czaszkowo-mózgowy z masywnym krwiakiem podtwardówkowym z wtórnymi wylewami do pnia mózgu, skutkujący śmiercią pokrzywdzonego 24 lipca 2025 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - opisuje Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

To nie wszystko. Fabian R. został oskarżony także o to, że 23 lipca 2025 roku w mieszkaniu we Włocławku pobił Romana N. Miał uderzać go pięściami w okolice głowy, powodując obrażenia, skutkujące problemami zdrowotnymi, trwającymi krócej niż tydzień.

- Zażądał od Romana N. pieniędzy - uzupełnia Małgorzata Kręcicka.

Nie dostał, czego chciał, bo poszkodowany ich nie miał. Wtedy wdarł do mieszkania, przeszukał je z zamiarem kradzieży - uważają śledczy - zniszczył meble i wyposażenie, powodując straty w wysokości 3 900 zł na szkodę Romana N.

- Oskarżony częściowo przyznał się do stawianych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia. Wobec Fabiana R. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Był w przeszłości karany sądownie - opisuje Małgorzata Kręcicka.

Może mu grozić nawet dożywocie.

  • Większość przestępstw z użyciem przemocy jest popełniana przez osoby znane ofierze – partnerów, członków rodziny lub znajomych.
  • Badania wskazują, że sprawcy bardzo rzadko są anonimowymi napastnikami.

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