Miał celowo spalić dwa radiowozy. Jest akt oskarżenia dla Włocławianina

2026-07-17, 16:24 DW

Do Sądu Rejonowego we Włocławku skierowano akt oskarżenia przeciwko 38-letniemu Mariuszowi W./ Fot. policja

Mariusz W. jest już znany policjantom i sędziom, bo był już wcześniej karany za inne przestępstwa. Do podpalenia radiowozów się nie przyznał, przed prokuratorem wyjaśniać niczego nie zamierzał.

Do Sądu Rejonowego we Włocławku skierowano akt oskarżenia przeciwko 38-letniemu Mariuszowi W. Śledczy są przekonani, że to on umyślnie uszkodził służbowe samochody policjantów: podpalił radiowóz marki Kia Ceed o wartości 16 tys. zł oraz marki Opel Corsa o wartości 28, 5 tys. zł, powodując straty w wysokości 44,5 tys. zł.



- Oskarżony nie przyznał się do stawianego mu zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Wobec Mariusza W. nie stosowano środków zapobiegawczych. Był on w przeszłości karany sądownie - przekazuje Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Włocławku.



Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

