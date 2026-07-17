Kierowca ciężarówki uciekał przed policją i KAS. Został zatrzymany w Wielkopolsce! [aktualizacja, wideo]
Na drodze ekspresowej S10 w okolicach Czerniewic kierowca ciężarówki nie zatrzymał się do kontroli funkcjonariuszy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. Uciekał autostradą A1, a potem wjechał do Aleksandrowa Kujawskiego. Porzucił pojazd i uciekał pieszo. Poszukiwania trwały kilka godzin. Został już zatrzymany - dowiedziało się Polskie Radio PiK.
Kierowca ciężarówki MAN, który uciekał przed KAS i policją, staranował radiowóz i porzucił pojazd w lesie, został zatrzymany - dowiedziało się Polskie Radio PiK.
Do zatrzymania doszło na terenie województwa wielkopolskiego. 24-latek wcześniej nie zatrzymał się do kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej oraz policji i próbował uciec. Wjechał do lasu, gdzie zakończył jazdę, uderzając pojazdem w drzewo i zbiegł. W samochodzie funkcjonariusze zabezpieczyli mauzery z substancją chemiczną, której skład zostanie poddany szczegółowym badaniom, a także dokumenty wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy oraz znaczną ilość gotówki.
Policjanci prowadzą w tej sprawie czynności procesowe pod nadzorem prokuratury z Aleksandrowa Kujawskiego.
Jak informowaliśmy wcześniej, podczas kontroli kierowca zamiast wykonać polecenie celników, kiedy był proszony o przestawienie pojazdu, gwałtownie ruszył ciężarówką i zaczął uciekać autostradą A1 w kierunku Łodzi.