Kierowca ciężarówki uciekał przed policją i KAS. Został zatrzymany w Wielkopolsce! [aktualizacja, wideo]

2026-07-17, 13:05  Damian Klich/JW/DW
Ciężarówka uciekała ulicami Aleksandrowa Kujawskiego /fot. KAS, screen Facebook

Ciężarówka uciekała ulicami Aleksandrowa Kujawskiego /fot. KAS, screen Facebook

Na drodze ekspresowej S10 w okolicach Czerniewic kierowca ciężarówki nie zatrzymał się do kontroli funkcjonariuszy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. Uciekał autostradą A1, a potem wjechał do Aleksandrowa Kujawskiego. Porzucił pojazd i uciekał pieszo. Poszukiwania trwały kilka godzin. Został już zatrzymany - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Kierowca ciężarówki MAN, który uciekał przed KAS i policją, staranował radiowóz i porzucił pojazd w lesie, został zatrzymany - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Do zatrzymania doszło na terenie województwa wielkopolskiego. 24-latek wcześniej nie zatrzymał się do kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej oraz policji i próbował uciec. Wjechał do lasu, gdzie zakończył jazdę, uderzając pojazdem w drzewo i zbiegł. W samochodzie funkcjonariusze zabezpieczyli mauzery z substancją chemiczną, której skład zostanie poddany szczegółowym badaniom, a także dokumenty wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy oraz znaczną ilość gotówki.

Policjanci prowadzą w tej sprawie czynności procesowe pod nadzorem prokuratury z Aleksandrowa Kujawskiego.

Jak informowaliśmy wcześniej, podczas kontroli kierowca zamiast wykonać polecenie celników, kiedy był proszony o przestawienie pojazdu, gwałtownie ruszył ciężarówką i zaczął uciekać autostradą A1 w kierunku Łodzi.

Patrol chemiczny Państwowej Straży Pożarnej z Torunia wykonał wstępne badania zawartości pojemników, które przewoził kierowca. Wynika z nich, że w pojemnikach znajdują się żrące substancje zasadowe (wodorotlenki, prawdopodobnie będące niebezpiecznymi opadami).


Mówi Marta Białkowska-Błachowicz z Komendy Powiatowej w Aleksandrowie Kujawskim.

Relacja Tatiany Adonis

Nagranie z pościgu za kierowcą ciężarówki w Aleksandrowie Kujawskim/ Wideo: Kujawsko-Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa

Aleksandrów Kujawski
Na sygnale
Ciężarówka uciekała ulicami Aleksandrowa Kujawskiego /fot. KAS Ciężarówka uciekała ulicami Aleksandrowa Kujawskiego /fot. KAS Ciężarówka uciekała ulicami Aleksandrowa Kujawskiego /fot. KAS Ciężarówka uciekała ulicami Aleksandrowa Kujawskiego /fot. KAS Ciężarówka uciekała ulicami Aleksandrowa Kujawskiego /fot. KAS Ciężarówka uciekała ulicami Aleksandrowa Kujawskiego /fot. KAS Ciężarówka uciekała ulicami Aleksandrowa Kujawskiego /fot. KAS

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