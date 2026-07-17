Brawurowy pościg za ciężarówką. Uciekał ulicami Aleksandrowa Kujawskiego

2026-07-17, 13:05 Damian Klich/JW

Ciężarówka uciekała ulicami Aleksandrowa Kujawskiego /fot. KAS, screen Facebook

Na drodze ekspresowej S10 w okolicach Czerniewic, kierowca ciężarówki nie zatrzymał się do kontroli funkcjonariuszy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. Uciekał autostradą A1, a potem wjechał do Aleksandrowa Kujawskiego.

Podczas kontroli kierowca zamiast wykonać polecenie celników (był proszony o przestawienie pojazdu) gwałtownie ruszył ciężarówką i zaczął uciekać autostradą A1 w kierunku Łodzi.





Był ścigany przez kilka radiowozów policji i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. Uciekinier wjechał do Aleksandrowa Kujawskiego. W pewnym momencie jechał prosto na blokadę policyjną, po czym zjechał w bok i uderzył w jeden z samochodów.





Ostatecznie na drodze leśnej stracił panowanie nad ciężarówką, uderzył w drzewo i o własnych nogach uciekł. Policja poszukuje mężczyzny.





- Na naczepie mundurowi znaleźli 12 pojemników typu mauzer z cieczą. W kabinie pojazdu funkcjonariusze znaleźli dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy oraz znaczną ilość gotówki. Ustalono, że kierowca prowadził pojazd bez karty kierowcy w tachografie - informuje Krajowa Administracja Skarbowa.

Patrol chemiczny Państwowej Straży Pożarnej z Torunia wykonał wstępne badania. Z nich wynika, że w pojemnikach znajdują się żrące substancje zasadowe (wodorotlenki, prawdopodobnie będące niebezpiecznymi opadami).







