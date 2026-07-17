Zmiany w budżecie Bydgoszczy na 2026 rok. Będą pieniądze na remont jednostki straży pożarnej

2026-07-17, 13:45 Natasza Trzebuchowska/JW

Bydgoscy radni uchwalili zmiany w budżecie na 2026 rok /fot. Natasza Trzebuchowska

Bydgoszcz zmienia budżet na 2026 rok. Dzięki temu m.in. odnowiona zostanie jednostka straży pożarnej. O szczegółach mowa była podczas piątkowej sesji rady miasta.

Zmiany dotyczą też Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego czy inwestycji związanych ze sportem w mieście.



- Przyznano środki na budowę magazynów straży pożarnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, a także na modernizację Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2. Oprócz tego w wieloletniej prognozie finansowej uzupełniamy środki na dofinansowanie zadań sportowych realizowanych przez kluby sportowe. To jest kwota 70 tys. zł - mówi dyrektorka Wydziału Zarządzania Budżetem Miasta Katarzyna Jańczak.



- A także zadania związane z realizacją projektów wydatkowych Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, gdzie przesuwamy środki pomiędzy rokiem 2026 a 2027. Wszystkie te zmiany powodują zwiększenie dochodów budżetu miasta kwotę 1 845 000 zł, co skutkuje zmniejszeniem deficytu o 491 496 zł - dodaje.



Remont JRG nr 2 w Bydgoszczy będzie możliwy dzięki środkom z budżetu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla Państwowej Straży Pożarnej. Miasto otrzymało środki od wojewody. W planach także inwestycje m.in. w Bydgoskim Parku Przemysłowym, OSP w Fordonie. W przyszłym tygodniu urzędnicy planują ogłoszenie przetargów.



Oprócz kwestii budżetu, przyjęta została także uchwała, która dotyczy nauczycieli. Bydgoszcz usunęła ze swoich dokumentów zbędne załączniki dotyczące wymiaru zajęć nauczyciela. Ustala je teraz ogólnokrajowa ustawa „karta nauczyciela".