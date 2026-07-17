Szpital w Mogilnie do likwidacji? Starosta dementuje doniesienia

2026-07-17, 13:00  Marcin Glapiak/JW
Starosta mogileński dementuje pogłoski o likwidacji szpitala/fot. SPZOZ w Mogilnie

Starosta mogileński dementuje pogłoski o likwidacji szpitala/fot. SPZOZ w Mogilnie

Co dalej z mogileńskim szpitalem? Lecznica ma 29 milionów złotych długu. Starosta mogileński ucina pogłoski o zamiarze likwidacji mogileńskiego szpitala.

Lecznica ma obecnie 29 mln zł długu. Sytuacje placówki pogorszyły między innymi kary związane z działalnością spółki neurochirurgów.

W planach jest również restrukturyzacja placówki zakładająca przekształcenie szpitala w ośrodek o profilu diagnostycznym, skupiającym się na prostszym leczeniu. Plan obejmuje również zawieszenie oddziału położniczego. Nie oznacza to jednak likwidacji całego szpitala.

- Taka trochę dezinformacja jest siana w społeczeństwie ze względu na tą zaistniałą sytuację. No nic tu absolutnie nie jest prawdą. Totalna nieprawda. Szpital będzie zrestrukturyzowany. Ja zresztą chyba półtora roku temu już na sesji mówiłem i prosiłem radnych, żeby pomogli w tym, żeby ta restrukturyzacja w takim trybie dość szybkim się odbyła - mówi Starosta mogileński Tomasz Krzesiński.

Przypomnijmy, kilka dni temu starostwo udzieliło szpitalowi w Mogilnie pół milionowej pożyczki. Pieniądze będą przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników lecznicy.

Relacja Marcina Glapiaka

Mogilno

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