Dwa razy po alkoholu jechał na hulajnodze elektrycznej. 50-latek z Gminy Strzelno zatrzymany

2026-07-17, 12:20 JW

50-latek dwa razy prowadził hulajnogę po alkoholu/fot. ilustracyjna, Pixabay

50-latka zatrzymali policjanci ze Strzelna. Jak się okazało, po raz kolejny wsiadł na hulajnogę elektryczną pod wpływem alkoholu.

We wtorek, w miejscowości Łąkie, mundurowi zatrzymali do kontroli 50-latka prowadzącego hulajnogę pod wpływem alkoholu. Podczas badania okazało się, że w organizmie miał 1,5 promila.



- Funkcjonariusze uniemożliwili mężczyźnie dalszą jazdę, a za swoje czyny odpowie teraz przed sądem - informuje KPP w Mogilnie.



Jak ustalili policjanci, mężczyzna nie pierwszy raz prowadził jednoślad „na podwójnym gazie". Do podobnego wykroczenia dopuścił się w maju.



Policjanci przypominają, że korzystanie z takiego sprzętu wiąże się ze znajomością i stosowaniem przepisów.