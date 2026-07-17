11-latka utonęła w Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie. Prokuratura ma już wyniki sekcji zwłok

2026-07-17, 11:00  Michał Zaręba/JW
Prokuratura zna wyniki sekcji zwłok 11-latki / fot. WOPR Toruń

Prokuratura zna wyniki sekcji zwłok 11-latki / fot. WOPR Toruń

Śledztwo po tragicznym wypadku nad Jeziorem Zamkowym w Wąbrzeźnie wciąż trwa. Prokuratura przedstawiła wyniki sekcji zwłok 11-letniej dziewczynki.

- Z dokumentacji wynika jednoznacznie, że przyczyną zgonu dziewczynki było utonięcie. Z dotychczasowych czynności przeprowadzonych w toku śledztwa nie wynika, aby ktokolwiek przyczynił się do tego tragicznego zdarzenia w sensie bezpośrednim. Bierzemy pod uwagę nie tylko fakt przyczynienia się osoby trzeciej do tego zdarzenia, ale także inne wątki, takie chociażby jak brak należytej staranności przy opiece nad małoletnim dzieckiem w trakcie kąpieli - powiedział Polskiemu Radiu PiK prokurator rejonowy w Wąbrzeźnie Janusz Biewald.

- W tej chwili trwają czynności procesowe przesłuchania świadków, które mają w sposób jednoznaczny ustalić okoliczności tego zdarzenia - dodał.

Jak już informowaliśmy, w ostatni dzień czerwca służby odnalazły i wyłowiły dziewczynkę po blisko dwóch godzinach poszukiwań. Reanimacja trwała niemal godzinę. Następnie 11-latka została przetransportowana do szpitala w Toruniu. Tam zmarła.

Wodniacy apelują o zachowanie ostrożności i przypominają, by wypoczywając nad wodą korzystać wyłącznie z kąpielisk strzeżonych.

Mówi Janusz Biewald

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