Akcja ratunkowa nad jeziorem w Chełmży. Świadkowie i służby wyciągnęli topiącego się chłopca

2026-07-17, 10:34  JW/Marcin Kupczyk
Chłopca uratowali świadkowie oraz służby /fot. Marcin Kałamarski - Radny Miasta Chełmży

Chłopca uratowali świadkowie oraz służby /fot. Marcin Kałamarski - Radny Miasta Chełmży

Dramatyczne chwile nad jeziorem w Chełmży. Dzięki świadkom, a potem ratownikom, udało się wydobyć z wody i zawieźć do szpitala chłopca, który tonął w wodzie.

Do zdarzenia doszło w czwartek. W akcję zaangażowana była najpierw kobieta, która jako pierwsza zobaczyła co się dzieje, a także strażacy i ratownicy medyczni. Na boisku Legii Chełmża wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak z przyczyn technicznych nie mógł przetransportować dziecka.

Chłopiec po reanimacji trafił do Szpitala Powiatowego w Chełmży.

O przebiegu zdarzenia poinformował radny Marcin Kałamarski. - Z całego serca dziękuję wszystkim osobom, które w dniu wczorajszym jako pierwsze ruszyły z pomocą! Wyciągnęły chłopca z wody i natychmiast rozpoczęły resuscytację jeszcze przed przyjazdem służb. W takich chwilach liczą się sekundy, a Wasza odwaga, opanowanie i zdecydowana reakcja dały dziecku bezcenną szansę. Jesteście prawdziwymi bohaterami - napisał w mediach społecznościowych.

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